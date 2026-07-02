Estados Unidos venció a Bosnia y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos cumplió con su objetivo y se metió en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino derrotó 2-0 a Bosnia-Herzegovina y continúa con vida en el certamen que organiza como anfitrión.

Con este triunfo, el conjunto norteamericano se instaló entre los 16 mejores del torneo y ya conoce a su próximo rival: Bélgica, que llega tras una sólida campaña y promete un atractivo duelo por un lugar en los cuartos de final.

Balogun rompió el cero sobre el cierre del primer tiempo

Estados Unidos fue el equipo que más buscó durante la etapa inicial y tuvo premio antes del descanso. Aunque Folarin Balogun había convertido un gol que luego fue anulado por el VAR por posición adelantada, el delantero no bajó los brazos.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba sin goles, el atacante del Mónaco apareció a los 44 minutos para culminar una gran jugada colectiva y marcar el 1-0, resultado con el que el equipo de Pochettino se fue al entretiempo.

Con uno menos, Estados Unidos resistió y liquidó el partido

El complemento estuvo cargado de tensión para el anfitrión. Apenas comenzada la segunda mitad, Balogun fue expulsado con tarjeta roja directa tras una dura infracción sobre Amar Dedic, dejando a su equipo con diez futbolistas.

Bosnia adelantó sus líneas e intentó aprovechar la superioridad numérica, pero Estados Unidos respondió con orden defensivo y esperó su oportunidad. Esa chance llegó a los 80 minutos, cuando Sergiño Dest generó una infracción al borde del área.

El encargado de ejecutar el tiro libre fue Malik Tillman, quien sacó un remate preciso por encima de la barrera para establecer el 2-0 definitivo y desatar el festejo del público local. Con autoridad y personalidad pese a jugar gran parte del segundo tiempo con un hombre menos, Estados Unidos selló su clasificación y ahora irá por otro paso en su Mundial frente a Bélgica.