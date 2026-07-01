LeBron James podría dejar Los Ángeles Lakers y suena con fuerza en Golden State Warriors

LeBron James volvió a convertirse en el gran protagonista del mercado de la NBA. A pocas horas del inicio de la agencia libre, trascendió que el histórico alero no continuará en Los Ángeles Lakers, una decisión que fue comunicada por su representante, Rich Paul, en declaraciones a ESPN.

Con 41 años, el máximo anotador de la historia de la liga afrontará su 24ª temporada en la NBA, aunque todo indica que lo hará con una nueva franquicia. Para ello, decidió no ejercer su opción de jugador y convertirse en agente libre, con el objetivo de analizar distintas alternativas para continuar su carrera.

Golden State Warriors, el principal candidato

Tras conocerse la noticia, comenzaron las especulaciones sobre cuál será el próximo destino de LeBron. De acuerdo con distintos reportes, Golden State Warriors aparece como uno de los equipos con mayores posibilidades de incorporarlo.

La posibilidad de que James comparta plantel con Stephen Curry, uno de los grandes íconos de la NBA en la última década, genera una enorme expectativa. Ambos mostraron una gran sociedad durante los Juegos Olímpicos de París, donde lideraron a Estados Unidos hacia la medalla de oro, y desde entonces crecieron las versiones sobre un posible reencuentro a nivel de clubes.

Según medios estadounidenses, la dirigencia de los Warriors analiza distintas alternativas para hacer viable una operación de semejante magnitud.

El cierre de una etapa en Los Ángeles Lakers

En caso de concretarse su salida, LeBron pondrá fin a un ciclo de seis temporadas en los Lakers, franquicia con la que conquistó el campeonato de la NBA en 2020, durante la denominada "burbuja" de Orlando.

Más allá de aquel título, el equipo angelino no logró consolidarse como protagonista en las campañas siguientes y sufrió varias eliminaciones tempranas en los playoffs.

Con la apertura oficial de la agencia libre, comienza una de las historias más importantes del receso de la NBA. Mientras el futuro de LeBron James continúa sin definición, Golden State Warriors emerge como el destino que más fuerza tomó en las últimas horas.