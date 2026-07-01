Marcelo Bielsa cerró su ciclo como seleccionador de Uruguay

Marcelo Bielsa afrontó su última conferencia de prensa como entrenador de Uruguay tras la eliminación del Mundial 2026 y realizó una profunda autocrítica. El técnico argentino reconoció el fracaso deportivo, asumió toda la responsabilidad por el rendimiento del equipo y expresó su tristeza por no haber cumplido con las expectativas que había generado su ciclo.

"Siento que hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande. Era totalmente imprevisto terminar en la posición en la que terminamos. Es una caída difícil de imaginar, que nadie puede admitir, aceptar o soportar", comenzó Bielsa en el Estadio Centenario.

El entrenador fue contundente al analizar su trabajo al frente de la Celeste.

"Mi responsabilidad en lo que ha sucedido es muy clara. No puedo justificar la posición que obtuvimos. La gestión que hice con los recursos que tenía no fue suficiente. Tanto mi cuerpo técnico como los jugadores hicimos el máximo esfuerzo, pero claramente no alcanzó", sostuvo.

Además, destacó el respaldo recibido durante todo su ciclo por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de los hinchas.

"Nunca me faltó apoyo. Siempre conté con todo lo necesario para trabajar y no tengo ningún reclamo para hacer", afirmó.

Finalmente, Bielsa reconoció el dolor que le deja el cierre de su etapa al frente de la selección.

"Esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que tenía cuando asumí este proyecto y por el esfuerzo que les pedí a muchísimas personas, especialmente a los jugadores, que demostraron una enorme capacidad de sacrificio", expresó.

Bielsa reveló los pedidos que le hizo el plantel

Durante la conferencia, el entrenador también se refirió a la relación con sus dirigidos y desmintió que el plantel le hubiera solicitado modificar el planteo táctico para enfrentar a España.

"Eso no sucedió. Y si hubiera ocurrido, tampoco hablaría bien de los jugadores. Nunca me pidieron cambiar la forma de jugar", aclaró.

Sin embargo, explicó que sí existieron otros planteos durante la convivencia del grupo.

"Tuvimos muchas reuniones. Los jugadores me pidieron dejar de entrenar separados en dos grupos y acepté porque entendí sus argumentos. También solicitaron reducir la duración de las charlas técnicas y accedí porque consideré que era razonable", contó.

La emotiva revelación sobre Fernando Muslera

Uno de los momentos más impactantes de la conferencia llegó cuando Bielsa explicó por qué Fernando Muslera fue reemplazado en el entretiempo del partido frente a España.

El técnico reveló que el arquero había sufrido fiebre el día anterior, aunque aseguró que estaba en condiciones de jugar. No obstante, tras cometer un error en el primer tiempo, fue el propio Muslera quien pidió salir.

"Nunca me había pasado que un futbolista solicitara el cambio por el impacto emocional de un error. Muslera me dijo que estaba tan golpeado anímicamente que prefería dejar su lugar porque sentía que no estaba en condiciones de ayudar al equipo. Me pareció un gesto de enorme grandeza y generosidad, muy poco habitual en el fútbol actual", relató.

Bielsa negó conflictos con Federico Valverde

Consultado por la situación de Federico Valverde, Bielsa rechazó de plano haber tenido diferencias con el mediocampista del Real Madrid.

"Nunca expuse a Valverde. Jamás tuve un problema con él. De hecho, probablemente sea el jugador al que más concesiones le hice, porque entiendo la enorme cantidad de partidos que disputa durante el año. Siempre respondió con absoluta generosidad y sabe el respeto que le tengo", explicó.

El pedido de disculpas por su reacción tras la eliminación

Antes de finalizar la conferencia, Bielsa aprovechó para disculparse por el exabrupto que protagonizó luego del encuentro frente a España.

"Después del partido reaccioné mal porque estaba completamente sobrepasado por el dolor. Tenía que cumplir con compromisos de televisión mientras atravesaba un momento muy difícil y no fui todo lo educado que correspondía. Quería pedir disculpas por esa actitud", concluyó en su despedida como seleccionador de Uruguay.