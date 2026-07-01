Duro golpe para el tenis argentino: Cerúndolo y Etcheverry se despidieron de Wimbledon

La participación argentina en el cuadro masculino de Wimbledon atraviesa un momento muy complicado. Ocho de los nueve tenistas nacionales que comenzaron el torneo quedaron eliminados en la primera ronda, entre ellos Francisco Cerúndolo, la principal esperanza albiceleste, que llegaba con grandes expectativas tras conquistar el ATP de Queen's.

El porteño nunca logró encontrar su mejor nivel sobre el césped londinense y cayó con claridad en sets corridos por 1-6, 4-6 y 3-6, sumándose a la extensa lista de argentinos que se despidieron de manera prematura de la tradicional cita británica.

Tomás Etcheverry también quedó en el camino

La jornada tampoco tuvo un final feliz para Tomás Martín Etcheverry, que no pudo superar al italiano Lorenzo Sonego.

El platense luchó durante 3 horas y 35 minutos, logró estirar el encuentro al quedarse con el tercer set, pero finalmente terminó cayendo por 4-6, 4-6, 7-6 (2) y 6-7 (4), profundizando un presente irregular en la temporada.

Burruchaga tampoco pudo con De Miñaur

Más temprano, Román Burruchaga tuvo un compromiso muy exigente frente al australiano Álex de Miñaur, uno de los principales candidatos del torneo.

Tras un primer set muy parejo, el séptimo preclasificado impuso su jerarquía y se quedó con el triunfo por 7-6 (5), 6-0 y 6-1, avanzando sin inconvenientes a la segunda ronda.

Un debut para el olvido para la mayoría de los argentinos

El primer día de competencia ya había dejado un saldo muy negativo para la delegación nacional.

La situación más desafortunada fue la de Camilo Ugo Carabelli, quien sufrió una torcedura de tobillo cuando dominaba su partido ante Daniel Mérida por 6-4 y 6-3. Tras perder el tercer parcial por 2-6, el argentino debió retirarse en el cuarto set debido a la lesión.

También quedó eliminado Sebastián Báez, que volvió a despedirse en la primera ronda de Wimbledon por cuarta edición consecutiva. El bonaerense remontó dos sets frente al alemán Jan-Lennard Struff, pero terminó cayendo por 1-6, 6-7 (4), 6-4, 6-2 y 5-7.

Por su parte, Marco Trungelliti protagonizó uno de los encuentros más particulares del día. Los cuatro sets frente a Martin Damm Jr. se resolvieron en tie break y el argentino terminó perdiendo por 6-7 (5), 7-6 (5), 6-7 (2) y 6-7 (5).

Las eliminaciones de Thiago Tirante, superado por Fabián Marozsán por 5-7, 3-6 y 4-6, y de Juan Manuel Cerúndolo, derrotado por Alejandro Davidovich Fokina por 4-6, 4-6 y 6-7 (2), completaron una jornada muy adversa para el tenis argentino.

Mariano Navone busca seguir con vida

El único argentino que todavía mantiene chances de avanzar es Mariano Navone, aunque su partido quedó inconcluso.

El bonaerense comenzó de gran manera frente al italiano Fabio Cobolli, adjudicándose el primer set por 6-1. Sin embargo, su rival reaccionó para quedarse con el segundo y el tercero por 7-6 (5) y 6-3.

El encuentro fue suspendido por falta de luz y continuará este miércoles, con Cobolli al frente en el marcador y Navone obligado a revertir la historia para mantener con vida la presencia argentina en el cuadro masculino de Wimbledon.