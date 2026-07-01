Beccacece anunció su salida de la Selección de Ecuador tras la derrota contra México

La derrota 2-0 frente a México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 marcó el final del ciclo de Sebastián Beccacece al frente de la Selección de Ecuador. Tras la eliminación de La Tri, el entrenador argentino confirmó que su vínculo con la federación ecuatoriana llegó a su fin una vez concluida la participación del equipo en la Copa del Mundo.

Beccacece confirmó el final de su ciclo

Luego del encuentro disputado en el Estadio Azteca, el plantel y el cuerpo técnico mantuvieron una extensa reunión en el vestuario, donde quedó sellada la despedida del entrenador.

En declaraciones a DSports, Beccacece explicó que su contrato contemplaba únicamente el proceso mundialista.

"Nuestro contrato finalizaba cuando terminara el Mundial para Ecuador y hoy llegó a su fin. No pudimos lograr la hazaña de hacer el mejor Mundial de nuestra historia. Duele mucho porque este grupo estaba muy unido. Me hubiese encantado seguir un partido más, pero los resultados mandan y hoy me toca despedirme de una familia hermosa", expresó.

El técnico también realizó un balance de los dos años y medio de trabajo al frente del seleccionado.

"Dejamos un camino de mucho esfuerzo, honestidad y transparencia. Hicimos unas muy buenas Eliminatorias y una gran fase de grupos en este Mundial. Lamentablemente, en el primer tiempo de hoy no estuvimos a la altura y eso nos obliga a irnos con mucha amargura", agregó.

Aguirre destacó la actuación de México

Tras la clasificación a la siguiente ronda, el entrenador mexicano Javier Aguirre analizó el desarrollo del encuentro y señaló que el rendimiento de Ecuador estuvo por debajo de lo que esperaba.

"Me sorprendió que Ecuador no presionara como suele hacerlo. Es un equipo que normalmente recupera muchas pelotas en campo rival, pero hoy pudimos salir jugando con mucha comodidad desde el fondo", explicó en conferencia de prensa.

Además, el DT del Tri valoró la importancia del triunfo frente a un rival que había realizado una destacada primera fase.

"Fuimos justos vencedores ante un equipo que venía de derrotar a Alemania y que había demostrado un gran nivel durante el torneo", concluyó.

Con esta derrota, Ecuador puso punto final a su participación en el Mundial 2026, mientras que también se cerró el ciclo de Sebastián Beccacece, quien dejó el cargo con el reconocimiento al compromiso de su plantel, aunque sin poder alcanzar el objetivo de lograr la mejor actuación mundialista en la historia de La Tri.