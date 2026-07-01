Un jugador de Italia es investigado por una presunta explotación sexual de una menor

El defensor del Inter de Milán y de la selección de Italia, Alessandro Bastoni, es investigado por la Fiscalía de Milán en el marco de una causa que indaga una presunta red de prostitución. La Justicia busca determinar si el futbolista habría participado en un hecho de presunta explotación sexual de una menor ocurrido en junio de 2020.

De acuerdo con la investigación, Bastoni fue citado a declarar este viernes. Los fiscales intentan establecer si el defensor pagó por mantener relaciones sexuales con una joven que, al momento de los hechos, tenía 17 años.

La causa se centra en un presunto delito de explotación sexual de una menor mediante el pago de dinero, aunque hasta el momento no existe una imputación firme ni una condena contra el jugador.

La defensa de Bastoni rechazó las acusaciones

El abogado del futbolista, Salvatore Scuto, negó de manera categórica las acusaciones y aseguró que su representado atraviesa un momento muy delicado.

"Mi cliente está muy afectado. Puedo descartar que haya mantenido relaciones sexuales mediante pago y, mucho menos, con una menor de edad", afirmó el letrado.

Por su parte, el diario La Gazzetta dello Sport informó que la joven ya prestó declaración ante la Justicia. Según ese medio, reconoció haber estado alojada en la vivienda de Bastoni, aunque negó haber mantenido relaciones sexuales con el futbolista.

Un nuevo golpe para Bastoni

La investigación se conoce después de un período complejo para el defensor italiano. Hace pocas semanas, Bastoni fue expulsado en el repechaje ante Bosnia-Herzegovina, encuentro en el que Italia quedó eliminada por penales y se perdió su tercera Copa del Mundo consecutiva.

Además, el jugador y su familia habían sido blanco de fuertes críticas e insultos en redes sociales tras una polémica acción ocurrida durante el clásico entre Inter y Juventus, disputado el 14 de febrero. En aquella jugada, hinchas del conjunto rival lo acusaron de simular una infracción para provocar la expulsión de un adversario.

Mientras avanza la investigación, la Justicia italiana continúa reuniendo pruebas para esclarecer los hechos y determinar si corresponde avanzar con el proceso judicial contra el futbolista.