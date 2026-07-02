La selección llegó a Miami para jugarse el pase a octavos del Mundial 2026

La Selección Argentina ya está en Miami y comenzó la cuenta regresiva para su compromiso por los 16avos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde. Tras dejar atrás su estadía en Kansas City, el plantel encabezado por Lionel Messi y Lionel Scaloni se instaló en el hotel donde concentrará durante los próximos días.

La llegada del seleccionado estuvo acompañada por una multitud de hinchas argentinos, que se acercó al lugar para brindar su apoyo al equipo, tanto quienes cuentan con entradas para el partido como aquellos que simplemente viajaron para alentar a la Albiceleste.

Miami será la nueva base de operaciones del conjunto nacional y, en caso de avanzar de ronda, Argentina permanecerá allí para afrontar los octavos de final.

Scaloni define el equipo para enfrentar a Cabo Verde

El jueves será una jornada clave para el cuerpo técnico. Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa oficial previa al encuentro acompañado por uno de los futbolistas del plantel.

Más tarde, la Selección realizará el último entrenamiento en el Florida Blue Training Center, con 15 minutos abiertos a la prensa antes de completar una práctica a puertas cerradas, en la que el entrenador terminará de definir la formación titular para el cruce de eliminación directa.

Argentina vs. Cabo Verde: hora y dónde ver el partido

La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes 3 de julio, desde las 19:00 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami, por los 16avos de final del Mundial 2026.

El encuentro será arbitrado por el canadiense Drew Fischer y podrá verse en vivo por Telefe, TyC Sports, DSports y la TV Pública.