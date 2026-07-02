Dolor en el espectáculo: murió Santiago Ríos, actor de "Los Simuladores" y "Los Roldán"

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó este miércoles la muerte de Santiago Ríos, reconocido actor que dejó una extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión argentina. Tenía 70 años y fue recordado por sus participaciones en exitosas producciones como Cha Cha Cha, Los Simuladores y Los Roldán.

Nacido el 15 de octubre de 1955 en Paraná, Entre Ríos, Ríos desarrolló una carrera de varias décadas y estuvo afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1995. Se formó con destacados maestros como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet, y también dedicó gran parte de su vida a la docencia, formando a nuevas generaciones de intérpretes.

Una destacada trayectoria en televisión y cine

A lo largo de su carrera integró el elenco de numerosas ficciones que marcaron la televisión argentina. Participó en títulos como Tumberos, Son amores, Los Simuladores, Los Roldán, La Niñera, Casados con hijos, Casi Ángeles, Patito Feo, Cha Cha Cha, Lalola, Graduados, 100 días para enamorarse, Argentina, tierra de amor y venganza y El mejor infarto de mi vida, entre muchas otras producciones.

En la pantalla grande también dejó su huella con participaciones en películas como 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, Lucky Luke, Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado.

Un referente sobre los escenarios

Además de su extensa labor audiovisual, Santiago Ríos construyó una sólida carrera teatral. Actuó en salas oficiales, comerciales e independientes bajo la dirección de reconocidos referentes como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari.

Entre las obras más destacadas de su trayectoria figuran Los Locos Addams, Rey Lear, Sinvergüenzas, Filomena Marturano, Extraña pareja, Diario de un loco, Marat-Sade, Stefano y La farsa de los ausentes, entre muchas otras.

Más allá de su trabajo como actor, Ríos fue un comprometido docente teatral, actividad con la que contribuyó a la formación de numerosos artistas. Su legado permanece en los escenarios, en la pantalla y en el recuerdo de colegas, alumnos y espectadores que siguieron su carrera durante décadas.