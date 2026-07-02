Paula Chaves le reclamó en vivo a Mario Pergolini un premio que nunca recibió

El paso de Paula Chaves por Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini en eltrece, dejó uno de los momentos más desopilantes de la noche. En plena charla sobre sus comienzos como modelo, la conductora sorprendió al revelar que todavía espera uno de los premios que ganó en Super M 2003 y hasta bromeó con iniciar acciones legales.

El reclamo de Paula Chaves a Mario Pergolini por un premio que nunca recibió

Todo comenzó cuando el programa repasó imágenes de la final de Super M, el reality que consagró a Paula Chaves con apenas 18 años y que marcó el inicio de su carrera en el modelaje de la mano de la agencia de Ricardo Piñeiro.

Mientras recordaban aquella etapa, Pergolini destacó cómo ese triunfo cambió la vida de la modelo. Sin embargo, Chaves aprovechó para contar que uno de los premios prometidos nunca llegó a concretarse.

"El auto sí me lo dieron, pero había un viaje a París que jamás apareció", comentó entre risas, dejando sorprendido al conductor.

"Estoy para hacer un juicio", lanzó entre risas

La confesión generó un divertido intercambio al aire. Pergolini aseguró que el vehículo fue entregado y deslizó que la responsabilidad por el viaje correspondía a la producción de aquella época, mientras intentaba recordar qué había ocurrido con ese premio.

Lejos de dejar pasar el tema, Paula continuó con el humor y lanzó una frase que hizo estallar de risa al estudio: "Yo estoy re para hacer un juicio".

Incluso contó que siempre tuvo ganas de decir la clásica frase "mis abogados", en referencia a las disputas legales que suelen protagonizar las figuras del espectáculo.

Aunque todo transcurrió en tono de broma, Pergolini se comprometió a averiguar qué pasó con aquel viaje prometido. Más de veinte años después de haber ganado el reality que impulsó su carrera, el pendiente viaje a París volvió a convertirse, inesperadamente, en uno de los temas más comentados de la entrevista.