Dieta cetogénica y colesterol: qué cambios se observan y por qué preocupa a los cardiólogos

La dieta cetogénica se consolidó como una estrategia popular para bajar de peso y mejorar parámetros metabólicos, pero en los últimos años comenzó a generar debate entre especialistas por un hallazgo puntual: en algunas personas, este patrón alimentario se asocia con un aumento marcado del colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”. Esto abrió una discusión científica sobre sus posibles implicancias en la salud cardiovascular.

Un informe publicado por Science Focus analizó la evidencia disponible y reunió opiniones de cardiólogos e investigadores que estudian este fenómeno.

Mientras algunos defensores de la dieta cetogénica sostienen que un LDL elevado no necesariamente implica mayor riesgo en ciertos perfiles, la mayoría de la comunidad médica mantiene que el LDL alto sigue asociado a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.

Por qué preocupa el aumento del colesterol LDL

La dieta cetogénica fue desarrollada en la década de 1920 como tratamiento para algunos casos de epilepsia infantil. Su principio es reducir al mínimo los carbohidratos para que el organismo deje de usar glucosa como fuente principal de energía y pase a utilizar grasas, que el hígado convierte en cetonas.

En algunos casos, este cambio metabólico se asocia a un incremento significativo del colesterol LDL. Para el cardiólogo Kosh Ray (Imperial College de Londres), este es un punto de especial atención.

“Muchas personas que siguen la dieta cetogénica, debido a que su alimentación es rica en grasas saturadas, pueden experimentar mejoras como pérdida de peso, pero su colesterol se dispara”, explicó.

El especialista agregó que, en ciertos casos, estos niveles pueden asemejarse a los de una patología genética del metabolismo del colesterol.

El LDL cumple la función de transportar colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Sin embargo, cuando se mantiene elevado de forma sostenida, aumenta el riesgo de formación de placas de grasa en las arterias, un mecanismo vinculado a enfermedad cardiovascular.

Ray remarcó que la evidencia acumulada durante décadas sostiene esta relación: a menor LDL, menor riesgo cardiovascular.

La hipótesis de los “hiperrespondedores de masa magra”

En los últimos años surgió una hipótesis impulsada desde la ciencia ciudadana sobre un subgrupo de personas: los llamados “hiperrespondedores de masa magra”.

Se trata de individuos delgados, activos y metabólicamente sanos que presentan un aumento muy elevado del LDL tras iniciar dieta cetogénica.

Sus defensores proponen que este aumento se debe a una mayor utilización de grasas como combustible, y que no implicaría necesariamente mayor riesgo cardiovascular.

La nutricionista Moira Newiss explicó esta visión: en personas con buen metabolismo de las grasas, es esperable un mayor transporte lipídico en sangre, lo que podría reflejar adaptación metabólica más que enfermedad.

Un estudio que reabrió el debate

En abril de 2025, un estudio siguió durante un año a 100 personas con este perfil metabólico para analizar la progresión de placas arteriales.

El investigador Adrian Soto-Mota señaló que “el LDL en sangre no fue un buen predictor del riesgo individual en este grupo”.

Sin embargo, el trabajo recibió críticas por la ausencia de grupo control y porque la mayoría de los participantes mostró progresión de placa arterial durante el seguimiento.

Para Soto-Mota, este hallazgo no fue inesperado, ya que la progresión de placa puede ocurrir incluso en personas sanas y depende de múltiples factores como presión arterial, dieta, tabaquismo, inflamación, sueño y genética.

En contraste, Kosh Ray cuestionó el estudio y afirmó que sus resultados son incompatibles con la evidencia previa, señalando que sugerían una progresión de placa mucho mayor a la esperada en personas sanas.

Por su parte, el cardiólogo Scott Murray advirtió que el concepto de “hiperrespondedor de masa magra” aún no cuenta con validación clínica ni reconocimiento médico formal.

Finalmente, recomendó que en pacientes con LDL muy elevado bajo dieta cetogénica se evalúe la presencia de placas mediante estudios de imagen y, de ser necesario, se consideren ajustes dietarios como reducción de grasas saturadas e incorporación de carbohidratos saludables.