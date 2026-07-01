Prediabetes: la señal de alerta temprana que permite prevenir complicaciones graves de salud

La diabetes tipo 2 es una alteración metabólica caracterizada por niveles de glucosa en sangre más altos de lo normal que no aparece de forma repentina. En la mayoría de los casos, está precedida por una etapa silenciosa conocida como prediabetes, que suele pasar desapercibida.

La prediabetes se define por presentar niveles de glucosa en sangre superiores a los normales, pero sin alcanzar los valores diagnósticos de diabetes tipo 2. Detectarla a tiempo es clave para frenar su progresión y reducir el riesgo de complicaciones futuras.

Según especialistas del Hospital Clínic Barcelona, la prediabetes constituye una fase de alto riesgo para desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular, por lo que su identificación precoz resulta fundamental. A diferencia de otras condiciones metabólicas, no presenta síntomas específicos, y su diagnóstico solo puede realizarse mediante análisis de sangre con medición de glucosa.

Sin embargo, en algunos casos pueden aparecer signos como aumento de la sed, mayor frecuencia urinaria, fatiga o visión borrosa, lo que podría indicar la progresión hacia una diabetes sintomática. Los expertos advierten que, sin intervención, entre el 25% y el 70% de las personas con prediabetes desarrollarán diabetes tipo 2 en los años siguientes.

Conocer los factores de riesgo

El primer paso es identificar los factores de riesgo, que ayudan a determinar la necesidad de realizar estudios de detección. Sin estos controles, los primeros signos de resistencia a la insulina pueden pasar inadvertidos. Como señala la endocrinóloga de Yale Medicine, Anika Anam, los síntomas típicos de diabetes tipo 2, como el aumento de la micción, pueden no estar presentes en la etapa de prediabetes.

La prediabetes suele asociarse a otras condiciones como obesidad, hipertensión arterial y alteraciones del colesterol y triglicéridos, un conjunto conocido como síndrome metabólico. Esta combinación incrementa el riesgo de complicaciones cardiovasculares, incluso antes del desarrollo de diabetes.

Cómo prevenir la evolución de la prediabetes

La prevención de la progresión a diabetes tipo 2 se basa principalmente en cambios en el estilo de vida, recomendados por los especialistas:

Alimentación equilibrada

Actividad física regular

Pérdida de peso en caso de obesidad

Sueño adecuado (al menos 7 horas diarias)

Reducción del estrés crónico

Diversos estudios demuestran que estas intervenciones pueden reducir en más de un 50% el riesgo de desarrollar diabetes. Actualmente, no existen fármacos específicos para revertir la prediabetes, por lo que el cambio de hábitos sigue siendo la estrategia más efectiva.

El seguimiento médico periódico es esencial, ya que permite evaluar la evolución del cuadro y aplicar medidas preventivas que pueden modificar significativamente el pronóstico a largo plazo.