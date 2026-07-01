Reforma electoral: Unidos busca cerrar filas antes de iniciar el debate en la Legislatura

POLÍTICAAgencia 24 NoticiasAgencia 24 Noticias

Este miércoles 1° de julio, legisladores provinciales de Unidos para Cambiar Santa Fe volverán a reunirse en la Legislatura con un objetivo central: coordinar la estrategia política y parlamentaria para el tratamiento de los distintos proyectos de reforma electoral impulsados por los partidos que integran la coalición oficialista.

El encuentro reunirá a senadores y diputados del interbloque, luego de que fracasaran los intentos por consensuar una iniciativa única. Como ya ocurrió durante el debate de la reforma de la Constitución provincial en 2025, cada uno de los espacios que conforman Unidos mantiene su propia visión sobre el sistema electoral y pretende defenderla en el ámbito legislativo.

En principio, el escenario más probable es que el radicalismo impulse un proyecto desde el Senado, mientras que el socialismo haga lo propio en la Cámara de Diputados. No obstante, no se descarta que aparezcan otras iniciativas impulsadas por distintos sectores de la coalición, con la intención de preservar sus posiciones antes de una negociación definitiva.

Una mayoría especial para modificar las reglas electorales

La nueva Constitución de Santa Fe establece requisitos más exigentes para aprobar cambios en el sistema electoral. Tanto el artículo 56 como el artículo 90 determinan que cualquier modificación deberá contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes de cada Cámara.

Esto significa que no alcanza con una mayoría simple de los legisladores presentes en la sesión, sino que es necesario reunir más de la mitad del total de las bancas, estén o no ocupadas durante la votación.

La exigencia busca garantizar un amplio consenso político antes de avanzar sobre normas que regulan el funcionamiento institucional y la competencia electoral. Además, refuerza la necesidad de un debate previo en las comisiones legislativas, aunque ese paso no sea obligatorio desde el punto de vista constitucional.

El peso del Senado

En la Cámara alta, el oficialismo cuenta con una posición especialmente sólida. Unidos reúne 14 de las 19 bancas, una mayoría que le permite asegurar el quórum propio e, incluso, alcanzar los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de determinados proyectos.

Dentro de ese esquema, el radicalismo aparece como el sector con mayor capacidad de conducción, al concentrar la mayor cantidad de senadores dentro de la coalición. Esa fortaleza le otorga una posición privilegiada en las negociaciones internas sobre la futura ley electoral.

Un panorama más fragmentado en Diputados

La realidad es diferente en la Cámara de Diputados. Allí Unidos posee una mayoría de 28 bancas, aunque distribuidas entre distintas fuerzas políticas.

El socialismo concentra 14 escaños y se presenta como el bloque con mayor representación individual dentro del oficialismo. Le siguen el radicalismo con nueve diputados, el PRO con tres y otros espacios aliados que completan la coalición.

Con esta composición, el socialismo buscará impulsar su propio proyecto de reforma electoral y marcar diferencias respecto de la propuesta que pueda surgir desde el Senado.

El Gobierno apuesta al consenso

Frente a este escenario, el Poder Ejecutivo provincial optó por no enviar un proyecto propio de reforma electoral. La estrategia fue dejar que el debate se desarrolle primero dentro del oficialismo para favorecer un acuerdo político entre los distintos sectores antes de avanzar con una iniciativa consensuada.

La reunión prevista para este miércoles será clave para definir si Unidos logra acercar posiciones o si las diferencias internas vuelven a trasladarse al recinto, donde comenzará una de las discusiones políticas más importantes del año en la Legislatura santafesina.

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