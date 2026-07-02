Santa Fe registró la cifra más baja de homicidios en 25 años y el Gobierno destacó una fuerte caída del delito

El Gobierno de Santa Fe informó que durante el primer semestre de 2026 la provincia alcanzó el menor número de homicidios de los últimos 25 años. Según datos oficiales, entre enero y junio se registraron 73 asesinatos, una cifra que representa una reducción del 67% en comparación con el mismo período de 2023, cuando se habían contabilizado 241 casos.

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, aseguró que la baja responde a la política de seguridad implementada por la gestión encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro y sostuvo que los resultados son consecuencia de un trabajo sostenido en materia de prevención e investigación.

La funcionaria explicó que la disminución de los homicidios también se reflejó en los dos principales departamentos de la provincia. En Rosario, la reducción alcanzó el 70%, mientras que en el departamento La Capital fue del 57%.

Según indicó Coudannes, la estrategia oficial combina el fortalecimiento de las tareas preventivas con el seguimiento permanente de las investigaciones judiciales y la asistencia a las víctimas de hechos violentos.

En ese sentido, destacó que existe una planificación constante encabezada por el gobernador Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, con el objetivo de adaptar las políticas públicas a la evolución de los distintos fenómenos delictivos.

Críticas a la gestión anterior

Durante la presentación de los datos, la vocera también cuestionó la administración provincial anterior y atribuyó la mejora de los indicadores al cambio de estrategia impulsado por el actual gobierno.

En ese marco, afirmó que la actual gestión dejó atrás un esquema caracterizado por la improvisación y sostuvo que el Estado mantiene una presencia más activa frente a las organizaciones delictivas.

Además, aseguró que, si bien todavía existen grupos criminales que continúan operando, el Gobierno mantendrá las acciones de control e investigación para evitar un repunte de la violencia.

Detención de seis policías

En otro tramo de la conferencia, Coudannes se refirió a la detención de seis efectivos policiales pertenecientes al Comando Radioeléctrico y a la Guardia de Infantería, quienes fueron arrestados en el marco de la investigación por la muerte de Mauro González, ocurrida en enero pasado en la Comisaría Octava de la ciudad de Santa Fe.

La causa está a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, quien ordenó las detenciones tras reunir nuevos elementos de prueba. La familia de la víctima sostiene que González falleció como consecuencia de una presunta golpiza sufrida mientras permanecía alojado en un calabozo.

Frente a este caso, la vocera remarcó que el Gobierno provincial mantiene una postura de "tolerancia cero" frente a los integrantes de las fuerzas de seguridad que incumplen la ley o utilizan su función para cometer delitos.

Asimismo, señaló que la investigación continúa en marcha y confirmó que la Secretaría de Control interviene en el seguimiento del expediente para colaborar con el esclarecimiento de los hechos.