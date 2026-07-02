Djokovic aplastó a Tsitsipas y avanzó con autoridad en Wimbledon

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Novak Djokovic no dejó dudas y avanzó con autoridad a la tercera ronda de Wimbledon tras derrotar con contundencia a Stefanos Tsitsipas por 6-3, 6-4 y 6-2. Luego de un estreno con algunas dificultades frente al chino Wu Yibing, el serbio mostró su mejor versión y resolvió el encuentro en apenas una hora y 40 minutos.

Con esta victoria, el ex número uno del mundo eliminó al experimentado tenista griego y ahora enfrentará al francés Arthur Rinderknech, que viene de superar al estadounidense Martin Damm.

Djokovic impuso condiciones de principio a fin

El serbio, actual número 8 del ranking ATP, dominó el partido con su habitual solidez desde el fondo de la cancha. En el primer set le alcanzó con concretar el único quiebre que tuvo a favor para tomar ventaja por 3-1 y administrar la diferencia hasta cerrar el parcial por 6-3.

La segunda manga fue mucho más equilibrada, con ambos jugadores manteniendo sus servicios hasta el 4-4. Sin embargo, Djokovic volvió a demostrar su jerarquía en los momentos decisivos, quebró el saque de Tsitsipas y luego selló el 6-4 para quedar a un set del triunfo.

En el tercer parcial, el dominio del serbio fue aún más marcado. Tsitsipas intentó reaccionar y dispuso de dos puntos de quiebre cuando Djokovic sacaba para partido, pero el balcánico respondió con autoridad y cerró el encuentro por 6-2 para sellar su clasificación.

Un historial ampliamente favorable y la ilusión de otro Grand Slam

Con este nuevo triunfo, Djokovic amplió aún más su dominio sobre Tsitsipas. El griego no logra derrotarlo desde 2019 y ahora el historial favorece al serbio por 13 victorias contra apenas dos derrotas.

Además, el siete veces campeón de Wimbledon se sumó a otros candidatos que también avanzaron de ronda, como Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime y Daniil Medvedev.

A sus 39 años, Djokovic sigue demostrando que mantiene intacta su ambición. En esta edición de Wimbledon buscará conquistar el 25° título de Grand Slam de su carrera, un logro que le permitiría seguir ampliando su legado como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.

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