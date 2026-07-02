Reventa récord para Argentina vs. Cabo Verde: los precios sorprenden a los hinchas

La Selección Argentina afronta un nuevo desafío en su camino hacia el bicampeonato del mundo. Este viernes, desde las 19 (hora argentina), el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami por los 16avos de final del Mundial 2026, en un encuentro que promete un imponente marco de público.

Aunque la Albiceleste parte como favorita, el conjunto africano ya demostró durante la fase de grupos que puede competir de igual a igual con rivales de jerarquía, tras sus buenas actuaciones frente a España y Uruguay.

Miami, la ciudad con una de las comunidades argentinas más grandes de Estados Unidos, se prepara para vivir una verdadera fiesta. El Hard Rock Stadium, con capacidad para 65.000 espectadores, estaría colmado por hinchas argentinos, mientras que también se espera una multitud en los alrededores del estadio.

La enorme demanda de entradas hizo que los valores en la reventa se dispararan. Como en Estados Unidos la reventa es legal, la propia FIFA ofrece esa posibilidad a través de su plataforma oficial, donde los tickets se comercializan entre 2.070 y 10.000 dólares, según la ubicación.

Hasta el momento, Argentina ya jugó en Kansas City frente a Argelia y luego en Dallas ante Austria y Jordania, con una fuerte presencia de simpatizantes albicelestes. Sin embargo, lo que se espera en Miami podría convertirse en la mayor movilización de hinchas argentinos en lo que va del Mundial.

Además de la numerosa comunidad argentina que reside en la ciudad, se estima que unas 50.000 personas viajarán a Miami incluso sin entrada, con la ilusión de acompañar al seleccionado. En ese contexto, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó días atrás que mantiene conversaciones con la FIFA para intentar que una mayor cantidad de argentinos pueda acceder a localidades para el encuentro.