Santilli inició negociaciones en el Senado para reactivar el proyecto de zonas frías

Diego Santilli se reunió con bloques dialoguistas para impulsar el proyecto de zonas frías.

El oficialismo busca convertir en ley la iniciativa aprobada previamente por Diputados.

Persisten dudas sobre el impacto que podría tener el régimen en las tarifas energéticas.

La reforma política será tratada en una reunión independiente durante los próximos días.

El Gobierno todavía necesita consolidar apoyos para asegurar la aprobación de sus proyectos.

Las demoras parlamentarias y el calendario electoral generan incertidumbre sobre la agenda legislativa del segundo semestre.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dio un nuevo paso en la estrategia política del Gobierno al reunirse con referentes de los bloques dialoguistas del Senado para intentar destrabar el proyecto de ampliación del régimen de zonas frías, una iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero que permanece frenada en la Cámara alta por las dudas que genera su impacto sobre las tarifas energéticas.

El encuentro se desarrolló en el bloque de la Unión Cívica Radical y contó con la presencia de legisladores de distintos espacios considerados clave para el oficialismo. Santilli estuvo acompañado por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien participó de las conversaciones orientadas a construir consensos para avanzar con uno de los proyectos que el Gobierno considera prioritarios.

Al término de la reunión, el funcionario expresó confianza en que será posible avanzar con la iniciativa, aunque reconoció que todavía resta un intenso trabajo de negociación parlamentaria. Si bien evitó anticipar cambios concretos en el texto aprobado por Diputados, dejó abierta la posibilidad de seguir dialogando con los distintos sectores para acercar posiciones.

Uno de los principales obstáculos que enfrenta la propuesta es la preocupación de varios senadores respecto del eventual incremento que podría registrarse en las facturas de energía durante los meses de invierno como consecuencia del nuevo esquema. Esa situación llevó a que algunos aliados del oficialismo reclamaran mayores precisiones antes de habilitar su tratamiento en el recinto.

Durante el encuentro también participaron la secretaria de Energía, María Tettamanti, y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, quienes aportaron detalles técnicos sobre el alcance del proyecto y respondieron consultas vinculadas con el financiamiento del régimen y sus posibles efectos sobre el sistema energético.

Santilli sostuvo además que existen cuestiones estructurales relacionadas con compensaciones históricas y obligaciones económicas pendientes entre el Estado nacional, las provincias y empresas del sector que deberán ser abordadas para otorgar mayor previsibilidad al esquema energético.

Más allá del debate sobre las zonas frías, el jefe de Gabinete confirmó que la reforma política impulsada por el Poder Ejecutivo no formó parte de las conversaciones de esta oportunidad. No obstante, adelantó que ese tema será motivo de una reunión específica prevista para los próximos días, en el marco de la agenda legislativa que el Gobierno pretende acelerar durante el segundo semestre.

Del encuentro participaron representantes del PRO, Provincias Unidas, la Unión Cívica Radical y sectores del peronismo no kirchnerista, una composición que refleja la necesidad del oficialismo de construir mayorías parlamentarias mediante acuerdos con espacios alejados tanto del kirchnerismo como del núcleo libertario.

Mientras continúan las negociaciones, persisten interrogantes sobre la posibilidad de reunir los votos necesarios para convertir el proyecto en ley. Incluso si la iniciativa logra llegar al recinto, no se descarta que reciba modificaciones durante su tratamiento, lo que obligaría a que el texto regrese a la Cámara de Diputados para una nueva revisión legislativa.

En paralelo, el cronograma parlamentario sufrió nuevas demoras luego de que se postergara la convocatoria a una reunión de Labor Parlamentaria. La reorganización de la agenda dejó varios proyectos pendientes para las próximas semanas y alimentó la preocupación de distintos bloques dialoguistas, que consideran que el avance del calendario electoral podría dificultar la aprobación de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

Entre ellas figura la reforma vinculada con la propiedad privada promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuyo contenido continúa siendo objeto de revisiones y negociaciones en el Senado.

Con este panorama, el Gobierno enfrenta el desafío de sostener el diálogo político para evitar que las diferencias entre los distintos sectores retrasen aún más el tratamiento de los proyectos considerados centrales para la agenda legislativa del presidente Javier Milei.