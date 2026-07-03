Villarruel recibió a Sobrero en el Senado para escuchar sus planteos sobre el sistema ferroviario

Sobrero expuso ante Victoria Villarruel su preocupación por el estado del sistema ferroviario.

El dirigente reclamó mayores inversiones para evitar el deterioro de la infraestructura y del material rodante.

El informe elaborado por la Unión Ferroviaria también fue presentado a senadores de Unión por la Patria.

El sindicalista advirtió sobre las dificultades para conseguir repuestos y mantener en funcionamiento las formaciones.

El estado del sistema de señalamiento figura entre las principales preocupaciones planteadas durante las reuniones.

Sobrero busca ampliar el diálogo con distintos sectores políticos para impulsar soluciones para el servicio ferroviario.

La situación del sistema ferroviario volvió a instalarse en el centro del debate político luego de la reunión que el secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste, Rubén "Pollo" Sobrero, mantuvo con la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado. Durante el encuentro, el dirigente sindical expuso un diagnóstico crítico sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y reclamó una mayor intervención del Congreso para impulsar inversiones que permitan revertir el deterioro del servicio.

Tras la reunión, Sobrero calificó el encuentro como positivo y destacó la predisposición de la titular del Senado para escuchar los planteos presentados por el gremio. Según explicó, la audiencia se extendió durante aproximadamente dos horas y tuvo como eje principal la situación operativa de los trenes y los riesgos que, a su juicio, enfrenta actualmente el sistema ferroviario.

El dirigente señaló que la organización sindical había elaborado un informe sobre el estado del servicio, documento que fue remitido a distintos integrantes de la Cámara alta con el propósito de advertir sobre las condiciones en las que funcionan numerosas formaciones y solicitar que el Congreso impulse medidas para garantizar los recursos necesarios destinados a obras de infraestructura y mantenimiento.

De acuerdo con Sobrero, durante la reunión Villarruel escuchó las observaciones formuladas por el gremio y manifestó preocupación por la situación planteada. El sindicalista indicó que la vicepresidenta puso especial atención en los problemas expuestos, aunque evitó adelantar posibles medidas o definiciones respecto de los planteos realizados.

El mismo informe también fue presentado previamente a los senadores José Mayans, Jorge Capitanich y Eduardo "Wado" de Pedro. Según explicó Sobrero, los legisladores se comprometieron a incorporar el tema en la agenda de la próxima reunión del bloque de Unión por la Patria, con el objetivo de analizar posibles iniciativas vinculadas con el sistema ferroviario.

Durante sus declaraciones, el dirigente insistió en que la situación actual requiere respuestas urgentes por parte del Estado. En ese sentido, afirmó que gran parte del material rodante presenta un elevado nivel de desgaste y sostuvo que muchas unidades superan ampliamente el kilometraje previsto para su funcionamiento sin que puedan recibir las reparaciones necesarias debido a la falta de repuestos.

Sobrero aseguró que, en algunos casos, la escasez de componentes obliga a desarmar determinadas formaciones para utilizar sus piezas en otras unidades, una práctica que, según advirtió, refleja las dificultades que atraviesa el sistema para sostener la prestación del servicio en condiciones adecuadas.

Otro de los aspectos que despertó mayor preocupación durante la reunión fue el funcionamiento del sistema de señalamiento ferroviario. El dirigente gremial advirtió que las deficiencias existentes representan uno de los principales factores de riesgo para la seguridad operacional y consideró que resulta indispensable avanzar con inversiones destinadas a modernizar esa infraestructura.

Las declaraciones se produjeron un día después del encuentro entre Sobrero y Villarruel, en una jornada en la que el referente sindical también mantuvo reuniones con integrantes del interbloque de Unión por la Patria para exponer el mismo diagnóstico sobre el estado de la red ferroviaria.

En paralelo, Sobrero manifestó su intención de ampliar el diálogo con otros sectores políticos. En ese marco, confirmó que solicitó una reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el propósito de trasladarle las mismas inquietudes vinculadas con el funcionamiento del sistema ferroviario y la necesidad de adoptar medidas preventivas.

El dirigente consideró que la apertura de estos espacios de diálogo constituye una señal positiva y expresó su expectativa de que las distintas fuerzas políticas incorporen la problemática ferroviaria dentro de sus prioridades. Según sostuvo, el objetivo central es generar conciencia sobre la necesidad de realizar inversiones que permitan mejorar la infraestructura, renovar el material rodante y reforzar las condiciones de seguridad para los millones de pasajeros que utilizan diariamente el servicio ferroviario.