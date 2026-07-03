Salvatierra acusó a Jorge Macri de abandonar los barrios populares y reavivó la polémica en la Legislatura porteña

Salvatierra cuestionó la política del Gobierno porteño hacia los barrios populares.

El legislador denunció un presunto deterioro deliberado de los servicios públicos en las villas.

La frase "Los villeros somos más porteños que Jorge Macri" marcó el momento de mayor repercusión del debate.

El dirigente vinculó sus críticas con el pasado político del jefe de Gobierno en la provincia de Buenos Aires.

Tras la sesión, Salvatierra reforzó sus cuestionamientos mediante una publicación en redes sociales.

El intercambio durante la exposición de Gabriel Sánchez Zinny volvió a instalar el debate sobre la urbanización y las políticas para los barrios populares.

El debate por la situación de los barrios populares volvió a ocupar un lugar central en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires durante la presentación del jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny. En ese contexto, el legislador Alejandro "Pitu" Salvatierra protagonizó uno de los discursos más duros de la jornada al cuestionar la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y denunciar un presunto deterioro deliberado de las condiciones de vida en las villas porteñas.

Durante su exposición, el dirigente opositor centró sus críticas en las políticas implementadas por la administración porteña y planteó que existe una estrategia destinada a desalentar la permanencia de los habitantes en los barrios populares mediante el deterioro de los servicios esenciales.

Frente a Sánchez Zinny, Salvatierra formuló un interrogante directo sobre la orientación de la gestión local respecto de las villas de emergencia. Según expresó, la eventual expulsión de vecinos no necesariamente requiere intervenciones urbanísticas de gran escala, sino que también puede concretarse mediante el abandono de la infraestructura y la reducción de la calidad de los servicios públicos.

En ese sentido, sostuvo que el empeoramiento del sistema de cloacas, la acumulación de residuos y las deficiencias en distintos servicios terminan generando condiciones cada vez más difíciles para quienes viven en esos sectores de la Ciudad. De acuerdo con su planteo, esas situaciones afectan de manera directa la calidad de vida de miles de familias.

Sin embargo, el momento de mayor repercusión política llegó sobre el final de su intervención, cuando pronunció una frase que rápidamente comenzó a multiplicarse en el ámbito político y en las redes sociales. "Los villeros somos más porteños que Jorge Macri", afirmó al reclamar que los recursos públicos también deben destinarse a resolver los problemas que atraviesan los habitantes de los barrios populares.

La declaración estuvo acompañada de una referencia al recorrido político del actual jefe de Gobierno, quien desarrolló gran parte de su carrera en la provincia de Buenos Aires y fue intendente de Vicente López antes de asumir la conducción del Ejecutivo porteño.

Finalizada la sesión legislativa, Salvatierra difundió el video de su intervención en sus redes sociales y profundizó sus cuestionamientos. Allí insistió en que la administración de Jorge Macri pretende avanzar sobre los barrios populares y volvió a sostener que el mandatario porteño desconoce la realidad cotidiana de buena parte de los vecinos de la Ciudad.

Las críticas del legislador se producen en un contexto de creciente confrontación entre sectores de la oposición y el oficialismo porteño. Salvatierra se ha convertido en una de las voces más críticas de la actual gestión y, en reiteradas oportunidades, cuestionó las prioridades del Gobierno local, al considerar que diversos problemas vinculados con los servicios públicos, la urbanización y las condiciones de vida en los barrios más vulnerables no reciben la atención necesaria.

La presentación de Sánchez Zinny en la Legislatura ofreció un nuevo escenario para ese enfrentamiento político. Aunque el jefe de Gabinete respondió consultas de distintos bloques sobre diversos aspectos de la administración porteña, el intercambio con Salvatierra concentró buena parte de la atención por la dureza de las acusaciones y por el tono empleado durante el debate.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca de las políticas destinadas a los barrios populares, un tema que suele generar fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición. Mientras desde distintos sectores reclaman mayores inversiones en infraestructura y servicios básicos, el Gobierno de la Ciudad sostiene que continúa desarrollando programas de urbanización y mejoramiento de esos sectores.

Con un discurso de fuerte contenido político y social, Salvatierra volvió a posicionarse como uno de los principales críticos de Jorge Macri dentro de la Legislatura, en una disputa que promete continuar en los próximos meses a medida que avance la agenda parlamentaria y se profundice el debate sobre la gestión de la Ciudad.