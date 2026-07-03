Es hora de que Viotti deje de usar la pauta oficial para financiar relatos

La pauta oficial se ha convertido en uno de los mayores privilegios de la política. Un mecanismo que, lejos de responder al interés de los vecinos, termina siendo una formidable herramienta para premiar a los medios complacientes y castigar a quienes mantienen una mirada crítica del poder.

En Rafaela, el intendente Leonardo Viotti no puede seguir disponiendo discrecionalmente del dinero de todos los contribuyentes para repartirlo según su conveniencia política. No es su plata. Es la plata de los vecinos.

Cada peso que sale de las arcas municipales para financiar pauta oficial es un peso que deja de destinarse a las verdaderas necesidades de la ciudad. Mientras los rafaelinos soportan una presión tributaria cada vez mayor, pagan tasas elevadas y ven cómo el dinero cada vez alcanza menos, el Municipio sigue gastando recursos en publicidad institucional.

Es un verdadero despropósito.

La política suele justificar este gasto diciendo que es necesario comunicar los actos de gobierno. Es una excusa que ya no convence a nadie. Hoy existen redes sociales, páginas web oficiales, conferencias de prensa y múltiples canales gratuitos para informar a la ciudadanía. No hace falta gastar millones de pesos para que un intendente difunda lo que hace.

El problema es que la pauta oficial muchas veces deja de ser una herramienta de comunicación para convertirse en un instrumento de influencia política. Quien depende económicamente del poder difícilmente pueda ejercer un periodismo completamente libre. Y cuando eso ocurre, pierde el periodismo, pero sobre todo pierde la sociedad, que deja de recibir información verdaderamente independiente.

No se trata de estar a favor o en contra de un medio de comunicación. Se trata de defender un principio básico: el Estado no debería utilizar el dinero de los contribuyentes para condicionar, directa o indirectamente, la relación con la prensa.

Por eso insistimos en una postura que venimos sosteniendo desde hace tiempo: la pauta oficial debe suspenderse de manera inmediata. No hay ninguna razón válida para seguir destinando recursos públicos a un gasto que no constituye una prioridad cuando existen problemas mucho más urgentes que resolver.

Y el Concejo Municipal no puede seguir siendo un simple espectador. Los concejales fueron elegidos para controlar al Departamento Ejecutivo y velar por el correcto uso del dinero de los rafaelinos. Si consideran que la pauta oficial es un gasto innecesario, deben actuar. Si creen que existen criterios discrecionales en su distribución, deben exigir transparencia. Si entienden que el sistema debe modificarse, tienen la obligación política de impulsar los cambios.

Gobernar también implica dar el ejemplo. No se puede pedir esfuerzo, austeridad y responsabilidad fiscal a los vecinos mientras el Estado continúa financiando un mecanismo que genera sospechas, alimenta privilegios y debilita la confianza pública.

El dinero de los contribuyentes debe destinarse a mejorar la ciudad, no a fortalecer la imagen del gobierno de turno. Esa debería ser una regla básica de cualquier administración que realmente diga respetar a quienes pagan los impuestos.