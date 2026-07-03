Rafaela continúa con las capacitaciones “Modo Anfitrión” rumbo a los Juegos Suramericanos 2026

Rafaela continúa con los preparativos para recibir a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y, en ese marco, avanza con las capacitaciones “Modo Anfitrión”, una propuesta impulsada de manera conjunta por la Municipalidad y la carrera de Turismo de la UCSE.

La iniciativa está dirigida a referentes del sector turístico, gastronómico, hotelero y comercial de la ciudad, con el objetivo de brindar herramientas que contribuyan a mejorar la experiencia de los visitantes que llegarán a Rafaela durante el evento deportivo internacional.

Durante los encuentros, los participantes reciben formación sobre atención al visitante, hospitalidad, información turística y promoción del destino, con el propósito de fortalecer la capacidad de la ciudad para recibir a delegaciones y turistas provenientes de distintos países de Sudamérica.

Las capacitaciones forman parte de una estrategia integral orientada a preparar a Rafaela para uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la región, promoviendo al mismo tiempo el crecimiento del sector turístico, comercial y de servicios.

En este sentido, la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, destacó la importancia de la iniciativa: “Buscamos mostrar la ciudad y a los rafaelinos al mundo. Los Juegos Suramericanos representan una gran oportunidad para dar a conocer todo el potencial que tiene Rafaela”.

Con este tipo de acciones, la ciudad continúa fortaleciendo su rol como sede de los Juegos Suramericanos 2026, apostando a una atención de calidad y a consolidarse como un destino preparado para recibir a miles de visitantes.