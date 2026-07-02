184 emprendedores de Rafaela participaron de la primera convocatoria 2026 de Rafaela Impulsa

La primera convocatoria 2026 del Programa Municipal de Microcréditos Rafaela Impulsa cerró con récord de participación: 184 rafaelinos y rafaelinas se entrevistaron entre el 4 y el 22 de mayo para fortalecer sus emprendimientos productivos, comerciales y de servicios.



Resultados y próximos pasos con plazos definidos:



1. Evaluación final: 12 proyectos cumplieron con todos los requisitos y ya presentaron documentación. Serán analizados por la Comisión de Seguimiento, con resolución prevista para el 15 de junio y acreditación desde el 1 de julio. Compiten por financiamiento de hasta $4.356.000 a tasa baja.

2. Acompañamiento ampliado: Otros 50 emprendimientos con alto potencial ingresan a la Aceleradora Rafaela Impulsa: 8 semanas de capacitación, asistencia técnica y vinculación con proveedores y mercado local.

3. Nueva oportunidad confirmada: El Municipio confirmó una segunda convocatoria para el segundo semestre de 2026.



Sobre el programa

Creado en 2014 por Ordenanza N.º 4.655, Rafaela Impulsa se sostiene con un Fondo Rotatorio propio. Cada cuota que devuelve un emprendedor financia el proyecto de quien viene después.



"Detrás de cada número hay una familia que apuesta. 184 emprendimientos se animaron a presentarse y nuestra responsabilidad es estar a la altura. Por eso definimos 3 caminos: crédito para los que están listos, formación intensiva para los que están cerca, y una nueva convocatoria para todos los demás.

Rafaela Impulsa es de los rafaelinos: se sostiene con el esfuerzo de quienes ya crecieron y hoy devuelven para que otros puedan arrancar. Con plazos claros, reglas transparentes y acompañamiento real, buscamos que más empleo y más producción nazcan acá, en Rafaela" expresó Leonardo Viotti.