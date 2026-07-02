El MMAUP inaugura dos muestras temporarias

La Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Rafaela invita a la inauguración de dos muestras temporarias que organiza el Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi", el próximo domingo 5 de julio a las 17:00, con entrada libre y gratuita.



En sala I, se expondrá "Sostener el mundo, pintar el paisaje. Prácticas de arte y cuidado en la vida de Betty Beltramino", con curaduría de Irene Berzero y Ángeles Ascúa.



Esta exposición propone un recorrido por la trayectoria de Betty Beltramino, destacada artista plástica de la ciudad. Se exhibirán más de cincuenta obras provenientes de numerosos hogares rafaelinos, que atraviesan seis décadas de trabajo, ofreciéndonos la oportunidad de explorar un cuerpo de obra de gran fruición visual y experimentación material sobre nuestro territorio.



Más que una revisión cronológica, la muestra presenta encuentros, imágenes domésticas, situaciones que la conmovieron; cada pieza es el resultado de una búsqueda sensible y persistente a través del color.



Parte de los dibujos que se despliegan forman parte de su rigurosa formación doméstica en la década del 40, en el seno de una familia de artistas (hija de Cayetano Flores y hermana de Miguel Flores).



Aprendido el oficio, Betty se aventuró en técnicas y materiales diversos, manejando la tiza pastel con una maestría singular.



Como expresan sus curadoras, la obra de Betty "activa una soberanía amorosa que acerca los límites entre la creación y la materialidad de la existencia, lejos de cualquier canon impuesto."



Sala II

En la sala contigua se inaugurará "Bestiario de seres desconocidos", de la artista local Desiré Medina, con curaduría de Norma Fenoglio y el acompañamiento de la Profesora Nanci Zurverra.



Una serie de dibujos que invitan a descubrir mundos mágicos que habitan ocultos en nuestro entorno. Nos proponen volver a ser niños y jugar con nuestra imaginación.



Todo lo tangible encierra formas que, al liberar la imaginación, se convierten en extraños personajes. Los Seres que presenta en esta exposición surgieron de formas extrañas escondidas en la naturaleza y en lo cotidiano.



"Desde niña los busco en el entorno -explica la artista-. Fue mi padre quien me enseñó a mirar de ese modo y desde entonces los Seres me acompañan. (?) Ellos se esconden en las nubes, los árboles, una piedra, una flor. Jugamos a las escondidas en un mundo mágico. Yo los busco, ellos se dejan ver. Hoy presento el retrato de algunos de ellos."



También contará con la participación de la artista performática Micaela Giglio.



Ambas muestras permancerán expuestas hasta el 27 de septiembre de 2026. Se podrán visitar de martes a viernes de 9 a 20 y domingos de 16 a 19, con entrada libre y gratuita.