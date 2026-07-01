Rafaela se prepara para recibir uno de los torneos más importantes del pádel argentino

Con premios de 13 millones de pesos y la presencia de las mejores parejas del país, desde este miércoles 1 y hasta el domingo 5 de julio, Rafaela será sede del AJPP 4000, una de las competencias más importantes del calendario de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel (AJPP).

El torneo se disputará en El Bosque Pádel Club y reunirá a los principales exponentes del pádel argentino, quienes competirán por 4.000 puntos para el ranking nacional, una cifra que garantiza un altísimo nivel deportivo.

La presentación oficial se llevó a cabo este martes en el Hotel Toscano, donde organizadores y autoridades brindaron detalles del certamen, correspondiente a la 16ª fecha del calendario anual de la AJPP.

El evento es organizado por Julia Ingaramo y Víctor Fuhr, con arbitraje de Roberto Aralla, y forma parte de los denominados Masters Series, los torneos de mayor jerarquía dentro del circuito profesional argentino.

"Se trata de un torneo de primer nivel nacional. El pádel crece todos los días y la respuesta superó nuestras expectativas. La calidad de las parejas que estarán presentes nos sorprendió", destacó Víctor Fuhr durante la conferencia de prensa.

Además, remarcó que será el único torneo de esta categoría que se disputará este año en la provincia de Santa Fe.

"En temporadas anteriores hubo competencias similares en Rosario y Santa Fe capital, pero este año Rafaela será la única sede provincial de un torneo que otorgue esta cantidad de puntos", explicó.

Los mejores jugadores del país dirán presente

El certamen contará con 43 parejas inscriptas, provenientes de distintos puntos del país, entre ellos Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

Entre las principales atracciones se destaca la dupla conformada por Francisco Britos, séptimo del ranking argentino, y Thiago Mayerna, actual número uno del país, quienes llegan como grandes candidatos al título.

Cinco días de competencia

La actividad comenzará este miércoles desde las 19:00, con tres encuentros correspondientes a la fase clasificatoria.

Durante jueves y viernes continuarán las rondas previas, mientras que el cuadro principal se pondrá en marcha el viernes. Las semifinales y la gran final se disputarán durante el fin de semana.

Hasta los dieciseisavos de final se utilizarán dos canchas de manera simultánea. Luego, para las jornadas decisivas, El Bosque Pádel Club se transformará en un microestadio con capacidad para 400 espectadores, gracias a la instalación de tribunas y gradas.

Entradas

La organización informó que el abono para todo el torneo tendrá un valor de 40.000 pesos.

También habrá entradas por jornada: