Dellasanta sorteó su sueldo y el aguinaldo entre siete vecinos y cuestionó los ataques de la gestión de Viotti contra medios de comunicación

El concejal Fabricio Dellasanta volvió a sortear la totalidad de su sueldo y el aguinaldo, una iniciativa que mantiene desde el inicio de su mandato. En esta oportunidad, el monto fue distribuido entre siete vecinos, quienes recibirán aproximadamente 500.000 pesos cada uno.

Durante la actividad, el edil de La Libertad Avanza también cuestionó los ataques que, según expresó, impulsa la gestión del intendente Leonardo Viotti contra algunos medios de comunicación que no reciben pauta oficial.

"Atacar a medios periodísticos por no depender de la pauta oficial o por mantener una línea editorial distinta no le hace bien a la democracia. La libertad de prensa debe ser respetada siempre", expresó Dellasanta, quien manifestó su preocupación por este tipo de situaciones.

El concejal sostuvo que la pluralidad de voces y el respeto por la libertad de expresión son principios fundamentales de cualquier sistema democrático, y consideró que los cuestionamientos hacia medios independientes generan un clima que no contribuye al fortalecimiento de las instituciones.

Por otra parte, Dellasanta también se refirió a la Ruta Nacional 34, donde aseguró que existen radares que, según afirmó, estarían funcionando de manera irregular y derivando en multas para los automovilistas.

En ese sentido, adelantó que próximamente dará a conocer los lugares donde, según sostuvo, se encuentran instalados esos dispositivos y aseguró que impulsará las acciones necesarias para que la situación sea revisada y, de comprobarse irregularidades, se ponga fin a esa práctica.

Con el nuevo sorteo de su sueldo y aguinaldo, Fabricio Dellasanta volvió a combinar una iniciativa de carácter social con definiciones sobre temas de actualidad local, poniendo el foco tanto en la defensa de la libertad de prensa como en la situación de los controles de velocidad sobre la Ruta Nacional 34.