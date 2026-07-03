Una encuesta ubica a Javier Milei al frente de la intención de voto, aunque expone desafíos para una eventual reelección

Una encuesta nacional ubicó a Javier Milei como el dirigente con mayor intención de voto para 2027.

La Libertad Avanza mantuvo una amplia ventaja sobre los principales espacios opositores.

El estudio mostró que más de la mitad de los consultados no respaldaría una reelección del Presidente.

La fragmentación opositora aparece como uno de los principales factores que favorecen al oficialismo.

La economía y el empleo fueron señalados como los temas que más influirán en la decisión de los votantes.

La percepción sobre la situación económica personal continúa siendo mayoritariamente negativa entre los encuestados.

Una reciente encuesta nacional reflejó un escenario político con luces y sombras para el presidente Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El estudio muestra que el mandatario conserva una ventaja considerable sobre los principales referentes de la oposición en intención de voto, aunque también revela un elevado nivel de rechazo a una eventual reelección y una percepción mayoritariamente negativa sobre la situación económica del país.

El relevamiento, realizado por la consultora Equipo Mide entre el 20 y el 26 de junio sobre una muestra de 2.348 casos efectivos, analizó tanto las preferencias electorales como las opiniones de los consultados acerca de la gestión nacional, la economía y el escenario político que comienza a perfilarse para los próximos comicios presidenciales.

En la medición por fuerzas políticas, La Libertad Avanza obtuvo el 31% de intención de voto, consolidándose como el espacio con mayor respaldo. Detrás se ubicó el kirchnerismo con el 16%, mientras que un eventual peronismo no kirchnerista alcanzó el 15%. Más atrás aparecieron la izquierda con el 7%, el PRO con el 4% y la Unión Cívica Radical junto con el espacio Provincias Unidas, ambos con el 1%.

El panorama fue similar cuando la encuesta evaluó a los dirigentes de manera individual. Milei reunió el 30% de intención de voto, mientras que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, alcanzó el 19%. Más relegados quedaron Myriam Bregman con el 8%, la vicepresidenta Victoria Villarruel con el 4% y el ex candidato presidencial Sergio Massa, también con el 4%.

Los resultados muestran que el oficialismo mantiene una ventaja de entre 11 y 15 puntos sobre sus principales competidores, aunque el informe advierte que buena parte de esa diferencia responde a la fragmentación del espacio opositor y a la ausencia de un liderazgo consolidado capaz de unificar ese electorado.

En ese sentido, el estudio reveló que el 43% de los encuestados se define como opositor al Gobierno, mientras que el 29% afirmó respaldar la actual administración nacional. Otro 28% señaló que no se considera ni oficialista ni opositor, lo que representa un importante segmento de votantes aún abiertos a distintas alternativas políticas.

Al consultar directamente sobre un eventual escenario electoral, el 39% sostuvo que votaría por un candidato opositor si las elecciones fueran hoy, frente al 29% que elegiría al oficialismo. Además, un 21% manifestó no tener una decisión tomada y un 11% respondió que no concurriría a votar.

Otro de los datos destacados del relevamiento estuvo vinculado al liderazgo opositor. El 33% de los consultados respondió que actualmente no existe un referente que encabece claramente ese espacio político. Entre quienes sí identificaron un liderazgo, Axel Kicillof obtuvo el 31% de las menciones, seguido por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el 17%, mientras que Myriam Bregman apareció bastante más atrás.

La encuesta también abordó la imagen de una eventual reelección presidencial. En ese apartado, el 53% aseguró que nunca votaría nuevamente por Milei, mientras que el 24% afirmó que lo respaldaría con seguridad y un 15% sostuvo que podría volver a hacerlo. En conjunto, esos últimos dos segmentos configuran un potencial respaldo del 39%, considerado por los analistas como un posible techo electoral para el actual mandatario.

En materia económica, el estudio expuso un panorama complejo para el Gobierno. El 58% desaprobó la gestión nacional, frente a un 38% que la evaluó positivamente. Además, seis de cada diez consultados consideraron que el país transita una dirección equivocada.

La situación económica personal también apareció como uno de los principales factores de preocupación. El 59% aseguró que desde el inicio de la gestión de Milei su situación es peor que antes, mientras que apenas el 20% afirmó haber mejorado y el 21% indicó que permanece igual.

Al indagar sobre los factores que influirán en el voto hacia 2027, el 34% señaló que su decisión dependerá principalmente de la evolución de la economía, mientras que el 19% mencionó la situación del empleo. Más atrás quedaron las denuncias por corrupción, que fueron elegidas por el 15% de los encuestados como el aspecto más determinante.

Respecto de las principales preocupaciones sociales, los bajos salarios frente a la inflación encabezaron las respuestas con el 27%, seguidos por la corrupción con el 17% y la desocupación con el 10%. Asimismo, el 58% consideró que su situación económica personal será peor dentro de los próximos seis meses, frente a un 30% que espera una mejora.

Los resultados reflejan que, aunque Javier Milei mantiene una posición de liderazgo en intención de voto gracias a la dispersión opositora, el escenario rumbo a 2027 permanece abierto y estará fuertemente condicionado por la evolución de la economía y la capacidad de la oposición para construir una alternativa competitiva.