El riesgo país bajo a su mínimo en ocho años

El mercado financiero doméstico transita un período de notable consolidación. Impulsados por las recientes mejoras crediticias dispuestas por las agencias Fitch y Standard & Poor's, los títulos públicos argentinos experimentaron un fuerte envión que llevó al riesgo país a perforar mínimos de ocho años, situándose en los 421 puntos básicos. Aunque los activos en dólares acumularon un alza superior al 10% durante el primer semestre, el interrogante que divide a la City porteña es si las cotizaciones conservan margen para prolongar su racha alcista o si ya ingresaron en una zona de saturación.

En el corto plazo, los operadores anticipan un estímulo adicional vinculado a la ingeniería de vencimientos del Palacio de Hacienda. A mediados de la semana próxima, el Tesoro desembolsará USD 4.200 millones en concepto de capital y cupones de los bonos Bonares, y el mercado descuenta que una proporción significativa de estas divisas se volcará a la reinversión, apuntalando los precios de los títulos. Analistas de Delphos Investment señalan que, al comparar la situación local con países de similar calificación crediticia, Argentina conserva un margen de compresión extra de entre 130 y 150 puntos básicos, una brecha que podría atraer fondos internacionales que hasta ahora permanecieron al margen del rally.

No obstante, el recorrido alcista luce cada vez más estrecho, lo que ha comenzado a modificar las estrategias de las carteras más grandes. Los especialistas sugieren que los inversores que capturaron las ganancias desde los niveles de default aprovechen esta ventana para capitalizar utilidades y rotar hacia Obligaciones Negociables (ON) de empresas de primera línea. Mientras los bonos soberanos rinden cerca del 9% anual en dólares, los papeles corporativos ofrecen tasas de entre el 6,5% y el 7,5%, posicionándose como una alternativa sustancialmente más defensiva y de menor riesgo.

Por otra parte, la fuerte compresión del riesgo país no ha logrado restablecer el acceso de la Argentina al financiamiento global voluntario. Esto obedece a que el alivio local fue neutralizado por el endurecimiento de la política monetaria en el exterior, donde la tasa de los bonos estadounidenses a diez años escaló hasta el 4,47% anual, encareciendo cualquier intento de colocación internacional. En el plano cambiario, la tensión se trasladó al mercado mayorista, que encadenó tres ruedas consecutivas con volúmenes de negocios superiores a los USD 800 millones. En ese contexto de fuerte demanda de divisas, el dólar comercial avanzó hasta los $1.489, ubicándose a un paso de su récord histórico absoluto.