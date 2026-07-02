Las encuestas y la economía concentran la atención del mercado en la antesala del ciclo electoral

Analistas consideran que la economía sigue siendo el principal factor que condiciona la imagen del Gobierno.

La salida del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni tendría un impacto político menor frente a las variables económicas.

Los mercados financieros mantuvieron una evolución favorable pese a la crisis política de las últimas semanas.

Los inversores comienzan a incorporar el escenario electoral en sus evaluaciones de mediano plazo.

Las últimas encuestas muestran señales de recuperación en algunos indicadores de confianza hacia el Gobierno.

La evolución de la inflación, los salarios, el empleo y la actividad económica será determinante para el escenario político.

La evolución de la imagen del presidente Javier Milei volvió a ubicarse en el centro de la atención de analistas e inversores, que siguen de cerca las próximas mediciones de opinión pública para evaluar el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Si bien la reciente salida del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni generó un fuerte impacto político, especialistas coinciden en que el principal factor que condiciona la aprobación del Gobierno continúa siendo el desempeño de la economía.

Durante los últimos meses, distintos estudios registraron un deterioro en la imagen presidencial, aunque las mediciones más recientes comenzaron a mostrar señales de recuperación. Ese cambio de tendencia coincide con una desaceleración de la inflación observada desde abril, un dato que para numerosos consultores posee una incidencia mucho mayor sobre la percepción ciudadana que los episodios vinculados con la agenda política.

En ese contexto, diversos analistas sostienen que la renuncia de Adorni puede haber tenido algún efecto sobre la imagen del oficialismo, aunque consideran que ese impacto sería limitado frente a variables económicas que afectan directamente la vida cotidiana de la población.

El politólogo Ignacio Labaqui señaló que el descenso en los niveles de aprobación del Presidente comenzó antes de que estallaran las denuncias que involucraron al entonces jefe de Gabinete. Según su análisis, la recuperación parcial registrada en las últimas semanas también se produjo cuando el caso ya ocupaba un lugar destacado en la agenda pública, lo que refuerza la idea de que la evolución económica continúa siendo el principal determinante de la valoración ciudadana.

Entre los factores que los especialistas identifican como más relevantes para explicar la evolución de la imagen presidencial aparecen la inflación, el nivel de los salarios, el empleo, la estabilidad cambiaria y el crecimiento de la actividad económica. Todos ellos constituyen indicadores que los consultores consideran decisivos para medir el respaldo social hacia cualquier administración.

La atención sobre esos datos no se limita al ámbito político. El mercado financiero también sigue con especial interés la evolución de la imagen del Gobierno debido a su potencial impacto sobre las expectativas electorales y la continuidad del programa económico.

No obstante, operadores financieros destacan que las denuncias contra Adorni prácticamente no alteraron el comportamiento de los activos argentinos. Durante las últimas semanas, las acciones locales registraron importantes avances y el riesgo país descendió hasta ubicarse en torno a los 430 puntos básicos, uno de los niveles más bajos desde 2018, impulsado principalmente por factores económicos y por la mejora en la percepción sobre la deuda soberana.

Aun así, los inversores reconocen que el calendario electoral comienza lentamente a incorporarse en sus análisis. Aunque resta más de un año para los comicios presidenciales, el posicionamiento de los distintos espacios políticos ya forma parte de las evaluaciones de quienes siguen la evolución de la economía argentina.

Un informe elaborado por la consultora 1816 sostiene que, si se cumplen las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado elaborado por el Banco Central respecto de la inflación y la actividad económica, el oficialismo llegaría competitivo al proceso electoral. Sin embargo, advierte que el resultado también dependerá de la configuración de la oposición y de la eventual existencia de una segunda vuelta.

La consultora plantea además que el mercado prácticamente no reaccionó ante recientes declaraciones de referentes opositores sobre la deuda externa, lo que atribuye a distintas hipótesis. Entre ellas menciona la posibilidad de que los inversores confíen en la continuidad del rumbo económico, consideren que la oposición moderará sus posiciones o simplemente entiendan que todavía falta demasiado tiempo para que las elecciones condicionen plenamente las decisiones de inversión.

Las últimas mediciones de opinión pública también muestran un panorama heterogéneo. El Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella registró un incremento mensual del 3,9% durante junio, luego de seis meses consecutivos de caídas, aunque permanece por debajo de los niveles observados un año atrás.

Por su parte, la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés reflejó una leve mejora en la satisfacción con la situación del país, mientras que la aprobación del Gobierno continúa mostrando diferencias respecto de mediciones anteriores. El estudio también evidencia elevados niveles de insatisfacción con los distintos poderes del Estado y un escenario político todavía abierto, con una importante proporción de electores que aún no manifiestan una preferencia definida.

Con ese contexto, el Gobierno enfrenta el desafío de consolidar la recuperación económica para fortalecer su posición política, mientras el mercado continúa observando cada indicador económico y cada encuesta como piezas fundamentales para anticipar el escenario electoral de los próximos meses.