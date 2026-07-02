El déficit de la cuenta de servicios volvió a ampliarse en mayo, aunque muestra una mejora en el acumulado del año

La cuenta de servicios registró un déficit de 802 millones de dólares durante mayo.

El saldo negativo acumulado entre enero y mayo se redujo un 28% respecto del mismo período del año anterior.

Los gastos vinculados a viajes al exterior continúan siendo el principal componente del déficit.

El Banco Central mantiene una metodología diferenciada para contabilizar servicios digitales y compras internacionales.

Los servicios empresariales y profesionales aportaron un superávit que compensó parcialmente otros egresos.

El Balance Cambiario también reflejó importantes pagos de intereses y distribución de utilidades durante mayo.

El Banco Central dio a conocer su último Balance Cambiario, que reflejó un nuevo déficit en la cuenta "Servicios" durante mayo, aunque los datos acumulados de los primeros cinco meses del año muestran una evolución más favorable en comparación con el mismo período de 2025. El informe revela que, si bien las salidas de divisas vinculadas al sector continúan superando a los ingresos, la brecha se redujo de manera significativa gracias al mayor ingreso de dólares provenientes de distintas actividades de servicios.

Durante mayo, la cuenta registró un saldo negativo de 802 millones de dólares. La cifra representa un incremento del 19% respecto del mes anterior, explicado principalmente por una disminución de los ingresos, aunque en la comparación interanual el déficit mostró una reducción del 25%.

El desempeño acumulado entre enero y mayo presenta un escenario más alentador. En ese período, el déficit totalizó 3.684 millones de dólares, lo que implica una caída del 28% frente a igual tramo del año pasado. Según los datos oficiales, esta mejora respondió fundamentalmente al crecimiento del 35% de los ingresos, mientras que los egresos apenas aumentaron un 2%.

Uno de los principales componentes del déficit continúa siendo la cuenta correspondiente a viajes y pasajes. Durante mayo, este rubro registró egresos netos por 582 millones de dólares. El resultado surge de pagos al exterior por 859 millones de dólares frente a ingresos por 278 millones.

Dentro de los egresos, el mayor peso correspondió a los consumos con tarjetas de crédito y débito realizados por residentes durante viajes al exterior, que fueron estimados en 619 millones de dólares. Ese cálculo excluye tanto los servicios digitales contratados con proveedores extranjeros como las compras de bienes enviadas mediante servicios postales internacionales, conceptos que actualmente se contabilizan por separado.

El informe también señala que durante mayo se registraron giros al exterior efectuados por operadores turísticos por 96 millones de dólares y pagos vinculados al transporte internacional de pasajeros por otros 144 millones.

En cuanto a los ingresos generados por el turismo receptivo y otros servicios asociados, el Banco Central estimó que alcanzaron los 278 millones de dólares. La mayor parte correspondió a consumos efectuados en el país mediante tarjetas emitidas en el exterior, además de ingresos provenientes de operadores turísticos internacionales y de servicios de transporte de pasajeros.

La autoridad monetaria recordó que desde mediados del año pasado modificó la metodología de registro de los consumos con tarjetas para lograr una mayor precisión estadística. A partir de ese cambio, los gastos correspondientes a servicios digitales y las compras de bienes realizadas en plataformas del exterior comenzaron a contabilizarse dentro del rubro "Otros servicios", mientras que la cuenta de viajes quedó limitada a los consumos estrictamente vinculados con el turismo y el transporte de pasajeros.

El organismo también destacó que una parte importante de los gastos efectuados por argentinos en el exterior no se canaliza directamente a través del mercado oficial de cambios. Según sus estimaciones, aproximadamente el 70% de esos consumos son cancelados por los propios usuarios con dólares previamente adquiridos o disponibles en moneda extranjera.

Además del turismo, el saldo negativo de la cuenta de servicios estuvo influido por otros rubros. Entre ellos se destacan los egresos correspondientes a "Otros servicios", que registraron un déficit de 311 millones de dólares; los servicios de fletes y seguros, con un saldo negativo de 114 millones; y las operaciones vinculadas con bienes despachados mediante servicios postales, que representaron otros 110 millones de dólares.

Estos resultados fueron parcialmente compensados por el superávit obtenido en servicios empresariales, profesionales y técnicos, que aportaron ingresos netos por 315 millones de dólares.

Por otra parte, el Balance Cambiario informó que las operaciones correspondientes al ingreso primario registraron una salida neta de 1.642 millones de dólares durante mayo. Ese resultado estuvo explicado principalmente por el pago de intereses, que alcanzó 1.158 millones de dólares, de los cuales una parte importante correspondió a obligaciones del Gobierno nacional y del propio Banco Central, incluyendo pagos de intereses al Fondo Monetario Internacional.

Asimismo, durante el mes se registraron egresos por utilidades, dividendos y otras rentas por 484 millones de dólares. Los principales sectores que realizaron esos pagos fueron energía, entidades financieras y la industria metalúrgica. Finalmente, el ingreso secundario cerró el mes con un déficit marginal de un millón de dólares.