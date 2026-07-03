Confirman condena contra Assist Card por negar cobertura de una prótesis tras un accidente en Estados Unidos

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata confirmó una condena contra Assist Card por incumplimiento contractual y cuestionó con dureza la interpretación utilizada por la empresa para excluir de cobertura una prótesis médica empleada por una turista argentina accidentada durante un viaje a Estados Unidos.

El caso se originó a partir de una demanda iniciada por Rosana Isabel Cabrera, quien sufrió un accidente mientras se encontraba de viaje junto a su familia y debió ser sometida a una intervención quirúrgica en territorio estadounidense.

Si bien la compañía cubrió parte de las prestaciones médicas derivadas de la emergencia, rechazó el reintegro correspondiente al costo de una prótesis, un cabestrillo y diversos medicamentos utilizados durante el tratamiento.

En primera instancia, la Justicia había condenado a la empresa a abonar U$S 6.189,57 en concepto de reintegro, además de una suma por daño punitivo equivalente a nueve canastas básicas hogar tipo 3. Tanto la actora como la firma apelaron la decisión.

Finalmente, los jueces Ricardo Monterisi y Roberto Loustaunau confirmaron la responsabilidad de la empresa y rechazaron los argumentos defensivos de Assist Card, especialmente en lo relativo a la interpretación de las condiciones contractuales.

El voto principal cuestionó que la empresa pretendiera sostener que la pasajera “debió imaginarse” que las prótesis estaban excluidas de la cobertura, pese a que las condiciones generales contemplaban expresamente ese tipo de prestaciones.

“El uso capcioso de las palabras debe ser interpretado en contra de la parte que predispone el contenido del contrato”, sostuvo el camarista Monterisi al analizar el denominado “resumen de garantías” entregado a los usuarios.

La Cámara consideró que la utilización de la palabra “resumen” llevaba razonablemente a cualquier consumidor a entender que se trataba de una síntesis informativa y no de un instrumento apto para restringir derechos previstos en el contrato principal.

“Por definición, un resumen no tiene aptitud de modificar lo resumido”, afirmó el fallo.

Los magistrados también tuvieron por acreditado el gasto de U$S 3.500 correspondiente a la prótesis, aun cuando el pago hubiera sido realizado con la tarjeta de crédito del esposo de la demandante en un contexto de urgencia médica.

En ese sentido, el tribunal entendió que resultaba excesivo exigir formalidades adicionales como una cesión de derechos o subrogación para reconocer el reintegro reclamado.

Otro de los aspectos centrales de la sentencia estuvo vinculado al daño moral. Los jueces señalaron que no sólo debía evaluarse el incumplimiento contractual sino también el desgaste emocional generado por un litigio que se extendió durante más de ocho años.

“A más de ocho años de nacida la controversia, la reclamante no ha percibido aún la indemnización que le es debida”, destacó la resolución.

La Cámara además decidió agravar la sanción por daño punitivo y elevó la multa civil de 9 a 21,87 canastas básicas hogar tipo 3. Para justificar esa decisión, el fallo realizó un extenso análisis sobre el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y sobre el efecto disuasorio que deben tener este tipo de sanciones.

Los jueces describieron una conducta empresarial caracterizada por la falta de respuestas extrajudiciales, la ausencia en audiencias ante organismos de consumo y una estrategia procesal que obligó a la actora a producir complejas pruebas internacionales para acreditar gastos que, según el tribunal, la empresa conocía desde un inicio.

“Assist Card siempre supo que esa prótesis no la iba a cubrir”, sostuvo Monterisi, quien calificó la postura defensiva de la firma como un accionar “rayano al abuso”.