Condenan a Banco Patagonia por fallas de seguridad tras transferencias fraudulentas en una cuenta sueldo

El Juzgado Civil de Bariloche condenó al Banco Patagonia por incumplir con su deber de seguridad en los canales digitales luego de que un cliente denunciara una serie de transferencias fraudulentas que vaciaron gran parte de su cuenta sueldo. La sentencia ordenó la restitución inmediata de los fondos debitados junto con los intereses correspondientes.

El caso se inició cuando el titular de la cuenta, quien además mantenía depósitos a plazo fijo en la entidad, intentó ingresar a la aplicación móvil del banco y encontró bloqueado el acceso. Ante esa situación se presentó en la sucursal y descubrió que se habían realizado seis transferencias desconocidas por sumas significativas de dinero.

Según se acreditó durante el proceso judicial, los fondos fueron enviados inicialmente a una billetera virtual y luego transferidos hacia otra entidad bancaria, sin que pudiera determinarse con precisión el destino final del dinero ni la identidad definitiva de quien lo recibió.

El cliente negó haber autorizado las operaciones y radicó una denuncia penal, además de iniciar una demanda civil contra la entidad financiera.

En el marco de la investigación penal paralela, dos personas fueron imputadas por recibir fondos provenientes de un hecho ilícito anterior. Una de ellas aparecía como destinataria de parte de las transferencias cuestionadas.

Durante el juicio civil también surgieron indicios de situaciones similares registradas en la ciudad. Un empleado del banco declaró que el caso fue derivado al área de investigaciones internas y reconoció la existencia de otros reclamos análogos. A su vez, tanto la Municipalidad de Bariloche como la oficina local de Defensa del Consumidor informaron la recepción de denuncias similares vinculadas con operaciones bancarias sospechosas.

El juez Mariano Castro consideró probado que las transferencias no respondían al comportamiento habitual del cliente y concluyó que existió una vulneración en el sistema de seguridad de la entidad bancaria.

En los fundamentos del fallo, el magistrado cuestionó especialmente la conducta procesal del banco. Señaló que la entidad no aportó en tiempo y forma documentación clave que se encontraba bajo su control y que inicialmente se limitó a formular negativas genéricas frente a los hechos denunciados.

Recién a partir del requerimiento realizado por el perito contador se incorporaron elementos relevantes para el análisis de las operaciones cuestionadas.

La pericia confirmó que las seis transferencias resultaban ajenas al perfil transaccional del usuario y remarcó que no pudo determinarse con exactitud el destino final del dinero extraído.

Por su parte, Banco Patagonia sostuvo que las operaciones fueron efectuadas utilizando correctamente el usuario y contraseña del cliente desde la plataforma móvil oficial, sin detectarse irregularidades técnicas en el sistema. También indicó que se había incorporado un nuevo destinatario mediante el envío de un correo electrónico de confirmación.

Sin embargo, el juez valoró los distintos indicios incorporados al expediente, entre ellos la causa penal, los testimonios y las denuncias similares registradas en la zona, y concluyó que la entidad incumplió el deber de seguridad inherente a la actividad financiera en el marco de una relación de consumo.

La resolución volvió a poner el foco sobre la responsabilidad de los bancos frente al crecimiento de maniobras de fraude digital y sobre la obligación de garantizar mecanismos eficaces de protección para los usuarios de servicios financieros.