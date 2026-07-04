David y Victoria Beckham acompañaron a Messi en el triunfo de la Selección Argentina

El partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 contó con espectadores de lujo en las tribunas. David Beckham y Victoria Beckham fueron dos de las grandes figuras que dijeron presente en el estadio para seguir de cerca a Lionel Messi y al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La presencia del exfutbolista inglés no pasó desapercibida. Como copropietario del Inter Miami, Beckham mantiene una estrecha relación con Messi desde su llegada a la franquicia de la MLS en 2023, por lo que aprovechó que el encuentro se disputó en Miami para acompañar al capitán argentino.

Otra de las personalidades que asistió al partido fue Diego Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid siguió atentamente el compromiso desde uno de los palcos, en medio del receso del fútbol europeo y mientras varios de sus dirigidos disputan la Copa del Mundo.

Como suele suceder cada vez que juega la Selección Argentina, la figura de Messi volvió a atraer a referentes del deporte y del espectáculo internacional. La presencia de los Beckham y de Simeone fue una de las imágenes más destacadas de una noche que reunió a miles de hinchas argentinos en las tribunas.

Dentro del campo, la Albiceleste consiguió una trabajada clasificación a los octavos de final. Afuera, las gradas también tuvieron su cuota de protagonismo con invitados de primer nivel que no quisieron perderse la actuación del vigente campeón del mundo.