Quién es Corina Scaloni, la hermana del DT de la Selección que cambió de vida para cumplir su gran sueño

Lionel Scaloni se convirtió en uno de los grandes referentes del fútbol argentino gracias a su exitoso ciclo al frente de la Selección. Sin embargo, mientras el entrenador hacía historia con la Albiceleste, su hermana Corina Scaloni también construía su propio camino en Pujato, Santa Fe. Lejos del mundo del fútbol, la joven de 31 años decidió dejar su carrera profesional para apostar por un sueño que hoy se transformó en un exitoso emprendimiento gastronómico.

El cambio de vida de Corina Scaloni: dejó su profesión para seguir su pasión

Nacida y criada en Pujato, la hermana del entrenador campeón del mundo se recibió de contadora pública en la Universidad Nacional de Rosario en 2017 y durante varios años trabajó en esa profesión. Sin embargo, en paralelo cultivaba un hobby que con el tiempo terminaría cambiando su vida: la pastelería.

Lo que comenzó como una actividad recreativa pronto se convirtió en un proyecto cada vez más importante. Desde el quincho de su casa elaboraba tortas, postres y productos artesanales, que vendía a través de Instagram, donde fue formando una comunidad de clientes.

El gran salto llegó tras la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. La enorme exposición que tuvo la familia Scaloni también impulsó el crecimiento del emprendimiento, incluso después de una broma que hizo Lionel Scaloni durante una entrevista.

"Ella cree que porque yo le haga promoción va a vender... ¿quién le va a ir a comprar si está en Pujato?", comentó entre risas el DT en AFA TV. Lejos de perjudicarla, aquella frase despertó todavía más interés y, ante el aumento de la demanda, Corina inauguró su propio local en 2023.

Scala Bakery, la pastelería inspirada en la Scaloneta

El emprendimiento, bautizado Scala Bakery, refleja la pasión de Corina por la Selección argentina y por el recorrido de su hermano al frente del equipo nacional.

El local está ambientado con los colores celeste y blanco, incorpora referencias permanentes a la Scaloneta y suele lanzar promociones especiales durante los partidos del seleccionado. Una de las más llamativas fue el 3x4 en porciones, como guiño a la ilusión de conquistar una cuarta Copa del Mundo.

La identidad futbolera también aparece en el packaging, que lleva los colores argentinos y la palabra "Muchachos", en homenaje a la canción que acompañó al equipo durante el Mundial de Qatar.

En sus redes sociales, Corina comparte constantemente imágenes de sus creaciones, promociones y publicaciones vinculadas a la Selección, consolidando una identidad que combina la pastelería con la pasión futbolera.

Un emprendimiento que trascendió Pujato

Con más de 391 mil seguidores en Instagram, Corina Scaloni logró que Scala Bakery trascendiera las fronteras de Pujato y se convirtiera en un emprendimiento reconocido por miles de personas.

Entre tortas, medialunas y postres, construyó una marca propia sin perder el vínculo con sus raíces ni el orgullo por el recorrido de su hermano. Hoy, su historia demuestra que, al igual que Lionel en el fútbol, ella también decidió apostar por su pasión y convertirla en su proyecto de vida.