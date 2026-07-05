La UCR redobla su ofensiva contra la reelección indefinida de Insfrán y lleva el debate nuevamente a la Corte Suprema

La UCR reactivó su ofensiva judicial contra la reelección indefinida de Gildo Insfrán.

Leonel Chiarella utilizó una comparación con Lionel Messi para visibilizar el reclamo.

Agostina Villaggi encabeza la presentación judicial que tramita ante la Corte Suprema.

La reforma constitucional provincial habilitó una nueva candidatura de Insfrán para 2027.

Eduardo Casal sostuvo que la Corte Suprema tiene competencia originaria para resolver el caso.

El fallo del máximo tribunal podría sentar un precedente sobre los límites a las reelecciones provinciales.

La Unión Cívica Radical (UCR) volvió a colocar en el centro de la escena el debate sobre la reelección indefinida en Formosa y aprovechó el contexto futbolístico para difundir un mensaje con fuerte contenido político. El presidente del Comité Nacional del partido, Leonel Chiarella, utilizó una comparación entre Lionel Messi y el gobernador Gildo Insfrán para reforzar el reclamo de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre la validez de la reforma constitucional que habilitó una nueva candidatura del mandatario provincial.

El dirigente radical difundió un video durante su visita a Formosa, donde sostuvo que existe un llamativo paralelismo temporal entre la carrera del capitán de la selección argentina y la permanencia de Insfrán en el poder. Según expresó, cuando nació Messi, en 1987, el actual gobernador asumía como vicegobernador de la provincia. Desde entonces, remarcó, transcurrieron once Copas del Mundo, el futbolista disputó seis ediciones del torneo y alcanzó el título mundial, mientras que Insfrán fue reelegido en ocho oportunidades consecutivas.

La comparación fue utilizada como eje de una campaña destinada a respaldar la presentación judicial impulsada por el radicalismo para cuestionar la continuidad del mandatario provincial. El expediente, promovido por la legisladora Agostina Villaggi, quedó radicado ante la Corte Suprema luego de la reforma constitucional aprobada el año pasado, mediante la cual el oficialismo provincial incorporó una cláusula transitoria que habilitaría al gobernador a competir nuevamente en las elecciones de 2027.

Durante su recorrida por la provincia, Chiarella estuvo acompañado por la secretaria general del partido, Piera Fernández, y por la propia Villaggi, quien recientemente asumió la conducción del radicalismo formoseño. En el mensaje difundido por la fuerza política, los dirigentes sostuvieron que la modificación constitucional buscó sortear el criterio fijado previamente por la Corte respecto de la reelección indefinida.

El titular del radicalismo nacional también destacó el rol desempeñado por Villaggi en el impulso de la acción judicial. Afirmó que la legisladora encabezó el planteo con determinación pese a haber sido, según manifestó, víctima de agresiones y ataques durante el desarrollo del conflicto político. En ese contexto, explicó que la presencia de la conducción nacional en Formosa tiene como objetivo respaldar institucionalmente a la dirigente y fortalecer el trabajo partidario en la provincia.

La agenda de Chiarella incluyó reuniones con vecinos, representantes de la Federación Agraria de Formosa y dirigentes de la Juventud Radical. Además, participó del acto de asunción de Villaggi como presidenta del radicalismo provincial y de Agustín Cantero al frente de la Juventud Radical local.

El actual presidente de la UCR, que además se desempeña como intendente de Venado Tuerto, asumió la conducción nacional del partido en diciembre pasado. Desde entonces, la fuerza política destacó que recorrió buena parte del país con el objetivo de reorganizar la estructura partidaria y consolidar una estrategia de fortalecimiento territorial de cara a los próximos desafíos electorales.

El reclamo del radicalismo encuentra respaldo en antecedentes recientes del máximo tribunal. En diciembre de 2024, la Corte Suprema resolvió por unanimidad que la reelección indefinida del gobernador de Formosa resultaba incompatible con los principios establecidos por la Constitución Nacional. En aquella oportunidad, los jueces entendieron que la posibilidad de una nueva postulación afectaba el principio de alternancia democrática, considerado uno de los pilares del sistema republicano.

Sin embargo, tras ese pronunciamiento, la Legislatura provincial impulsó una reforma constitucional que permitió incorporar una disposición transitoria destinada a habilitar una nueva candidatura de Insfrán para un noveno mandato consecutivo.

Posteriormente, en noviembre de 2025, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema posee competencia originaria para intervenir nuevamente en el expediente. En su presentación sostuvo que la controversia mantiene una estrecha vinculación con el fallo anterior y que, por tratarse de un conflicto de naturaleza federal, corresponde que sea el máximo tribunal quien defina la validez de la reforma constitucional y determine si la nueva habilitación respeta los límites fijados por la Constitución Nacional.

La definición de la Corte será determinante no sólo para el futuro político de Formosa, sino también para fijar un nuevo precedente sobre los alcances constitucionales de las reelecciones indefinidas en los gobiernos provinciales.