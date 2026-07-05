El acto por los 130 años del socialismo reavivó las tensiones dentro de Unidos

La celebración por los 130 años del socialismo no solo tuvo un carácter conmemorativo, sino que también dejó fuertes repercusiones en el escenario político santafesino. La presencia de dirigentes vinculados al gobernador bonaerense Axel Kicillof y los mensajes sobre la construcción de una alternativa política para 2027 generaron interpretaciones diversas y reabrieron tensiones dentro de la coalición oficialista Unidos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la participación del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, considerado uno de los principales colaboradores de Kicillof. Su presencia fue interpretada por algunos sectores como un gesto de acercamiento entre el socialismo y referentes del peronismo, aunque desde distintos espacios evitaron confirmar que exista una estrategia electoral en marcha.

El episodio no pasó inadvertido en el gobierno de Santa Fe. El principal aliado del Partido Socialista en la provincia continúa siendo el gobernador Maximiliano Pullaro, con quien comparte la conducción de la alianza Unidos. Dentro de ese esquema, el socialismo ocupa un lugar central y preside la Cámara de Diputados provincial a través de Clara García.

Sin embargo, las diferencias políticas entre ambos espacios no son nuevas. Mientras Pullaro mantiene una postura de diálogo con el Gobierno nacional y apuesta a consolidar una alternativa política de centro para los próximos años, sectores del socialismo sostienen posiciones más críticas frente a la administración de Javier Milei, lo que en distintas oportunidades generó debates internos dentro de la coalición.

La repercusión del acto también alcanzó al propio socialismo. Algunos dirigentes expresaron diferencias respecto del perfil que adquirió la celebración y cuestionaron la participación de referentes políticos ajenos a la realidad santafesina. Desde ese sector consideraron que el encuentro debió centrarse en la historia y el presente del partido, sin abrir interpretaciones sobre futuros alineamientos electorales.

Por otra parte, los organizadores del evento señalaron que la convocatoria tuvo como objetivo promover el diálogo entre distintos sectores políticos con vistas a la construcción de consensos de cara al escenario nacional de los próximos años. En ese marco, durante la actividad se planteó la necesidad de ampliar los acuerdos entre fuerzas opositoras para enfrentar los desafíos políticos y económicos del país.

También participó del encuentro el presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, quien sostuvo que el intercambio estuvo enfocado en analizar el contexto político actual y los desafíos institucionales, descartando que su presencia respondiera a acuerdos o especulaciones de carácter electoral.

Más allá de las distintas interpretaciones, el acto dejó en evidencia que el debate sobre el futuro del socialismo y su rol dentro de la política nacional y provincial continúa abierto, en un contexto donde comienzan a perfilarse las estrategias de las distintas fuerzas con vistas a los próximos años.