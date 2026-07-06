Agustín Rossi defendió las PASO y cuestionó el proyecto oficial para eliminarlas

Agustín Rossi reiteró su defensa de las PASO y rechazó el proyecto oficial para eliminarlas.

El legislador sostuvo que la iniciativa busca fragmentar a las fuerzas de oposición.

La postura fue ratificada durante una reunión de dirigentes de La Corriente Nacional de la Militancia.

El proyecto del Gobierno también propone cambios en el financiamiento partidario, la Boleta Única y Ficha Limpia.

La reforma incluye modificaciones en la elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur.

El debate legislativo será uno de los principales desafíos políticos para el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El diputado nacional Agustín Rossi volvió a pronunciarse en defensa de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y criticó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para eliminar ese mecanismo electoral. A través de un mensaje difundido en la red social X, el legislador sostuvo que la iniciativa oficial busca debilitar a la oposición y ratificó la posición de distintos sectores del peronismo en favor de mantener el actual sistema de selección de candidaturas.

La postura fue expresada luego de una reunión de la Mesa Nacional de La Corriente Nacional de la Militancia, espacio del que participaron dirigentes y legisladores de diferentes provincias. Según informó Rossi, durante el encuentro se analizó el escenario político nacional y se acordó respaldar la continuidad de las PASO frente al proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo.

En su publicación, el diputado de Unión por la Patria afirmó que los participantes coincidieron en que la eliminación de las elecciones primarias tendría un objetivo político más amplio que una simple modificación del calendario electoral. En ese sentido, sostuvo que la verdadera intención del oficialismo sería favorecer la fragmentación de las fuerzas opositoras y dificultar la construcción de alianzas competitivas de cara a los próximos procesos electorales.

Del encuentro participaron, entre otros dirigentes, el presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez; Guillermo Carmona, referente mendocino del espacio; el parlamentario del Mercosur Gabriel Fuks; Armando Zavaleta; y la diputada provincial catamarqueña María Argerich, además de representantes de distintos distritos del país.

Tras la reunión, Rossi sostuvo que el peronismo debe priorizar la construcción de consensos internos para fortalecer una alternativa política. En ese marco, planteó la necesidad de avanzar con una estrategia basada en la unidad del espacio, el desarrollo de un programa de gobierno y la capacidad de conducir un nuevo proceso político con una visión de largo plazo.

Las declaraciones del legislador se producen mientras el Congreso comienza a debatir uno de los proyectos de reforma política más importantes impulsados por la administración de Javier Milei. La iniciativa oficial propone eliminar las PASO, modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos, introducir cambios en la Boleta Única de Papel e incorporar el régimen de Ficha Limpia para impedir que personas con determinadas condenas judiciales puedan postularse a cargos electivos.

El proyecto también contempla modificaciones en la representación argentina ante el Parlamento del Mercosur. Entre ellas, establece la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del bloque regional y dispone que esos representantes sean designados por el Congreso Nacional respetando la proporcionalidad de las fuerzas políticas con representación legislativa.

La discusión parlamentaria aparece como uno de los principales desafíos políticos para el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien deberá encabezar las negociaciones con gobernadores y bloques legislativos con el objetivo de reunir los respaldos necesarios para avanzar con la aprobación de la reforma.

En ese contexto, Rossi también se refirió al reciente cambio de autoridades en la Jefatura de Gabinete. Si bien reconoció que Santilli posee experiencia en la gestión y en la negociación política, relativizó el alcance que podría tener su incorporación al Gobierno nacional.

El diputado sostuvo que, a su entender, el núcleo central de las decisiones políticas continúa concentrado en el entorno más cercano del presidente Javier Milei, particularmente en la figura de Karina Milei. No obstante, consideró que la llegada del nuevo jefe de Gabinete podría aportar una mayor capacidad de articulación política en un escenario marcado por la discusión de proyectos sensibles y por distintas controversias que atraviesan al oficialismo.

Mientras tanto, el debate sobre la continuidad o eliminación de las PASO comienza a instalarse nuevamente como uno de los ejes centrales de la agenda legislativa. El tratamiento de la iniciativa promete abrir una discusión que involucrará tanto a los partidos políticos como a los gobiernos provinciales, en un contexto donde las reglas electorales vuelven a ocupar un lugar destacado dentro del escenario político nacional.