Vallejos respaldó a Kicillof para 2027 y reclamó una renovación del peronismo santafesino

El intendente de Reconquista, Amadeo "Enri" Vallejos, dio una nueva señal de posicionamiento político al participar de un acto encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien definió como la principal referencia del peronismo con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.

Durante un homenaje a Juan Domingo Perón realizado en la localidad bonaerense de San Vicente, Vallejos sostuvo que, dentro del actual escenario político, considera a Kicillof como la figura con mayores posibilidades de construir una alternativa nacional frente al presidente Javier Milei. Según expresó, hasta el momento no observa otros dirigentes que estén impulsando una propuesta política con proyección hacia el futuro.

Pese a ese respaldo, el jefe municipal aclaró que su acercamiento al mandatario bonaerense no implica un distanciamiento del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Vallejos remarcó que ambas posiciones pueden convivir y recordó que mantiene un vínculo de diálogo institucional con la administración provincial.

El intendente llegó al encuentro por invitación de dirigentes bonaerenses que trabajan en la consolidación del espacio político que impulsa Kicillof de cara a los próximos años. La actividad reunió a numerosos intendentes, funcionarios provinciales y referentes del peronismo alineados con el gobernador de Buenos Aires, en una demostración de fuerza territorial del sector.

Tras el acto conmemorativo, Vallejos mantuvo una conversación con Kicillof en la que abordó la situación interna del Partido Justicialista de Santa Fe. En ese intercambio expresó sus cuestionamientos hacia la conducción partidaria provincial y planteó la necesidad de otorgar un mayor protagonismo a los intendentes y presidentes comunales.

El mandatario reconquistense sostiene desde hace tiempo que los dirigentes con responsabilidades de gestión deben ocupar un lugar más relevante dentro de la estructura del peronismo santafesino. En esa línea, considera que el fortalecimiento de los liderazgos territoriales será clave para reorganizar al partido y construir una propuesta competitiva de cara a los próximos desafíos electorales.