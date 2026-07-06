Registro Municipal de Cuidadores: una herramienta para acceder a personal capacitado

La Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo comunica que se encuentra disponible el "Registro Municipal de Cuidadores y/o Personas que Requieran Atención Especial" a la que se puede acceder desde la web municipal a través del siguiente link: https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/118.



La iniciativa busca vincular a las familias que requieren asistencia con personas debidamente capacitadas para brindar cuidados, ofreciendo un servicio confiable y promoviendo una atención de calidad para adultos mayores y quienes necesiten acompañamiento especial.



El Registro es una base de datos de acceso público y gratuito integrada por personas que acreditaron una formación teórico-práctica de, al menos, 120 horas, destinada al cuidado integral y continuo de adultos mayores. Además, quienes forman parte del registro pueden acceder durante el año a jornadas de actualización y capacitación para fortalecer su formación.



El programa facilita el acceso a cuidadores capacitados para brindar acompañamiento en las actividades cotidianas, promoviendo el mantenimiento de las capacidades de las personas, su autonomía, integración social y una mejor calidad de vida, contribuyendo a prevenir situaciones de aislamiento y exclusión.



Los servicios que prestan las personas inscriptas comprenden el acompañamiento sanitario y social en el hogar o lugar de residencia, favoreciendo la permanencia en la comunidad, fortaleciendo los vínculos familiares y sociales, evitando internaciones innecesarias y promoviendo redes solidarias de contención.