El municipio intensifica el mantenimiento de espacios verdes con un plan rotativo en toda la ciudad

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente, ejecuta un plan de mantenimiento permanente en plazas, parques, avenidas y corredores de la ciudad.



La decisión de gobierno es sostener una agenda de trabajo diaria y rotativa que permita dar respuesta rápida al crecimiento de la vegetación y asegurar que los espacios públicos estén en condiciones para el uso de los vecinos.



En el marco de este plan, durante los últimos días se realizaron intervenciones en:



Plazas: La Paz, Fasoli, 9 de Julio, José Hernández, Fossano, Elda Massoni y Rodolfo Bienvenido Muriel.

Parques: Eucaliptus y Metropolitano.

Avenidas y corredores: Ernesto Salva, Los Álamos, 1.º de Marzo y Juan Báscolo.

Otros sectores: Bicisenda de la Ruta Provincial N.º 70, desde el Balneario hasta calle Misiones.



"Estamos presentes en todos los barrios con un cronograma que se ajusta cada semana. La prioridad es el orden, la limpieza y que cada espacio verde de Rafaela pueda ser disfrutado por las familias", expresaron desde la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente.



Este trabajo forma parte de una gestión que prioriza el mantenimiento preventivo y la eficiencia de los recursos municipales para brindar mejores servicios en toda la ciudad.