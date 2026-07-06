La estrategia nutricional que potencia a Noruega y el ajuste en la alimentación de Haaland

La selección de Noruega sorprendió al solicitar el envío de 300 kilogramos de salmón noruego para abastecer a sus jugadores durante el Mundial de fútbol. La medida responde a una decisión estratégica impulsada por el cuerpo técnico y con participación del delantero y referente del equipo, Erling Haaland, quien ajustó su alimentación con el objetivo de potenciar su rendimiento físico.

El centrodelantero, de 25 años, se destacó en la competencia por su rendimiento y su capacidad goleadora, acumulando cinco tantos en la Copa del Mundo, a la espera de ampliar su registro en el duelo de octavos de final ante Brasil. Tanto él como sus compañeros incrementaron el consumo de salmón, considerado un alimento clave dentro del plan nutricional del plantel.

De acuerdo con el portal deportivo The Athletic, el abastecimiento no solo incluye salmón, sino también trucha ártica, fletán y trucha noruega, seleccionados y preparados por los chefs Aron Espeland, Eirik Tufte y Christian Karlsson. Esta estrategia está respaldada por evidencia científica que destaca al salmón como fuente de proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3, vitaminas A, D y B12 y antioxidantes.

El cambio de dieta de Haaland y el equipo

El delantero noruego, conocido anteriormente por su preferencia por la carne roja grasa, realizó ajustes en su dieta para optimizar su rendimiento en el Mundial. Según The Athletic, el cuerpo técnico recomendó reducir carnes de digestión pesada y priorizar proteínas de absorción más eficiente, como las provenientes del pescado.

En ese marco, la selección encargó un nuevo lote especial de productos del mar, incluyendo salmón, con el objetivo de cubrir la demanda alimentaria durante la concentración. Incluso se prevé un segundo envío tras la clasificación del equipo a la siguiente fase.

El chef noruego Aron Espeland explicó que los menús combinan técnicas tradicionales con ingredientes frescos, buscando mantener la identidad gastronómica del país y responder a las exigencias energéticas de los futbolistas.

La inclusión del salmón responde a indicaciones del equipo de nutrición, que destaca su capacidad para favorecer la recuperación muscular y fortalecer el sistema inmunológico.

Las propiedades del salmón noruego

El salmón noruego, criado en piscifactorías frente a las costas del país, es considerado un “superalimento” por su alto valor nutricional. Distintos especialistas destacan su aporte de proteínas de alta calidad, omega-3, vitaminas liposolubles y antioxidantes.

Según el informe de The Athletic, su consumo regular puede contribuir a la recuperación muscular, la prevención de lesiones y la reducción de la inflamación, factores clave en la competencia de alto rendimiento.

Además, se le atribuyen beneficios sobre la función cognitiva, el estado de ánimo y el sistema inmunológico, lo que refuerza su presencia en la planificación alimentaria del equipo.

Para los jugadores, también tiene un valor cultural: mantener la conexión con la gastronomía noruega durante las concentraciones prolongadas.

Los chefs del plantel diseñaron menús con variantes de salmón ahumado, asado y marinado, acompañados por guarniciones equilibradas en calorías y micronutrientes. La logística del abastecimiento exigió coordinación con proveedores y un estricto control de la cadena de frío.

El incremento en el consumo de pescado refleja la creciente importancia de la nutrición deportiva en el fútbol de élite, con Noruega apostando a sostener esta estrategia durante todo el Mundial, en función de su avance en el torneo.