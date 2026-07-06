La corrupción pasó a encabezar las preocupaciones de los argentinos, según una encuesta nacional

La corrupción se ubicó como la principal preocupación de los argentinos con el 47,9% de las menciones.

El desempleo y la impunidad completan los primeros lugares entre los problemas más señalados por la población.

La mayoría de los encuestados calificó como negativa la situación de la economía y del mercado laboral.

Las expectativas para los próximos seis meses muestran predominio de pronósticos pesimistas.

Patricia Bullrich encabezó el ranking de imagen positiva entre los principales dirigentes nacionales.

La desaprobación de la gestión de Javier Milei superó el 58% según los resultados del relevamiento.

La percepción de los principales problemas que enfrenta la Argentina experimentó un cambio significativo durante los últimos meses. Una encuesta nacional reveló que la corrupción desplazó a la inflación como la principal preocupación de los ciudadanos y se ubicó por encima de cuestiones como el desempleo, la impunidad y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

De acuerdo con el relevamiento, el 47,9% de los consultados mencionó a la corrupción entre los principales desafíos del país, en una pregunta que permitía seleccionar hasta tres opciones. En segundo lugar apareció el desempleo, con el 39,5% de las respuestas, seguido por la impunidad y el sistema judicial, que obtuvo el 37,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones se ubicó en el cuarto puesto, con el 30,3%, apenas por encima de la situación económica general, que reunió el 30,1% de las menciones. Más atrás quedaron los altos precios y la inflación, con el 20,8%, un dato que refleja una modificación en las prioridades de la opinión pública respecto de mediciones anteriores.

La encuesta también mostró que otros temas como la presión tributaria y las dificultades para desarrollar actividades económicas alcanzaron el 18,8%, mientras que la inseguridad obtuvo el 16,1% y la educación el 15,8%. El narcotráfico, las obras públicas, la salud, la migración, el medio ambiente y el suministro eléctrico completaron el listado de preocupaciones con porcentajes considerablemente menores.

La evolución de la serie histórica indica que la corrupción ganó protagonismo de manera sostenida. En octubre de 2024 representaba el 36% de las menciones, luego alcanzó un máximo del 55% durante 2025 y actualmente se mantiene cercana al 48%, consolidándose como el principal problema identificado por los encuestados.

En paralelo, la percepción sobre la situación económica continúa siendo mayoritariamente negativa. El 62% calificó el estado actual de la economía argentina como malo, frente al 27% que lo consideró bueno y un 11% que lo definió como normal.

El panorama resulta aún más desfavorable cuando se consulta sobre el mercado laboral. Allí, el 73% de los participantes evaluó negativamente la situación del empleo, mientras que apenas el 13% sostuvo que es buena y el 14% la describió como normal.

La economía familiar tampoco escapa a esa tendencia. Más de la mitad de los consultados manifestó que atraviesa una situación desfavorable, mientras que solo una minoría consideró positiva su realidad económica.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco reflejan un cambio significativo de ánimo. El 49% cree que la economía nacional empeorará, mientras que el 41% espera una mejora. Respecto del empleo, casi la mitad anticipa un deterioro y apenas un tercio confía en una evolución favorable. En cuanto a la economía del hogar, el 43% prevé un escenario más complicado que el actual.

El informe también analizó la imagen de los principales dirigentes políticos. Patricia Bullrich encabezó el ranking de imagen positiva con el 45%, seguida por Myriam Bregman con el 42%. El presidente Javier Milei obtuvo un 40% de valoración positiva y un 57% de imagen negativa.

Entre los gobernadores y referentes nacionales también se registraron elevados niveles de rechazo. Axel Kicillof alcanzó un 38% de imagen positiva frente a un 56% negativa, mientras que Cristina Fernández de Kirchner reunió un 34% de opiniones favorables y un 61% desfavorables.

Dentro del gabinete nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue el funcionario mejor evaluado, aunque también predominó la imagen negativa sobre la positiva. El entonces ministro del Interior, Diego Santilli, y la ministra Sandra Pettovello completaron los primeros lugares entre los integrantes del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni registró el mayor nivel de rechazo entre los funcionarios evaluados. Al momento del estudio, apenas el 15% mantenía una opinión favorable sobre su desempeño, mientras que el 76% expresó una imagen negativa.

En cuanto a la gestión presidencial, el relevamiento indicó que el 58,2% desaprueba la administración de Javier Milei, frente al 39,7% que la aprueba. Asimismo, el 53,8% calificó al Gobierno como malo o muy malo, mientras que un 33,5% realizó una valoración positiva.

El estudio fue realizado sobre una muestra de 2.202 personas consultadas entre el 26 y el 30 de junio mediante un sistema de reclutamiento digital aleatorio. Según los responsables del relevamiento, el margen de error es de aproximadamente dos puntos porcentuales y el nivel de confianza alcanza el 95%.