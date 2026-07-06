Santa Fe invertirá más de $16.700 millones para reparar rutas clave del centro provincial

El Gobierno de Santa Fe pondrá en marcha durante la segunda quincena de julio un nuevo plan de obras destinado a mejorar el estado de varias rutas provinciales estratégicas del centro del territorio. La inversión prevista supera los 16.700 millones de pesos y alcanzará corredores ubicados en los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Javier, Garay, San Justo y La Capital.

El programa contempla trabajos sobre tramos considerados fundamentales para la producción, el transporte de cargas y la conectividad entre distintas localidades de la provincia.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que las intervenciones forman parte de un esquema permanente de conservación de la red vial y aclaró que no se realizarán repavimentaciones integrales, sino reparaciones específicas destinadas a solucionar los sectores más deteriorados y prolongar la vida útil de las rutas.

En la misma línea, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, señaló que las obras fueron definidas de acuerdo con el nivel de desgaste de cada corredor y la intensidad del tránsito que soportan.

Según detalló, en los sectores con daños estructurales se ejecutarán trabajos de bacheo profundo, mientras que en aquellos donde el deterioro afecte únicamente la superficie asfáltica se realizarán reparaciones superficiales. Además, se corregirán deformaciones en la calzada para mejorar el drenaje del agua y disminuir el riesgo de aquaplaneo.

Los corredores incluidos

El primer paquete de obras demandará una inversión de 6.554 millones de pesos y abarcará trabajos sobre la Ruta Provincial 280, entre Colonia Aldao y Sunchales; la Ruta Provincial 36, entre Matilde y San Carlos Sud; y la Ruta Provincial 70, desde Vila hasta el límite con la provincia de Córdoba.

En tanto, el segundo contrato prevé una inversión de 10.185 millones de pesos para intervenir la Ruta Provincial 62, entre la Ruta Nacional 11 y la Ruta Provincial 1; la Ruta Provincial 65, entre Díaz y Monje; y la Ruta Provincial 95, desde la Ruta Nacional 11 hasta Puerto Gaboto.

Las tareas comenzarán durante la segunda quincena de julio y se desarrollarán con dos frentes de obra en forma simultánea para acelerar los trabajos.

Continuidad del plan vial

Estas intervenciones forman parte del programa de mantenimiento de rutas que la provincia viene ejecutando desde 2024.

Durante ese año se llevaron adelante ocho grupos de obras con una inversión actualizada de más de 75.500 millones de pesos, mientras que en 2025 se incorporaron otros cuatro contratos por 27.600 millones.

Para 2026, el Gobierno provincial prevé sumar seis nuevos grupos de trabajos que superarán los 50.000 millones de pesos, con el objetivo de continuar mejorando la infraestructura vial, reforzar la seguridad en las rutas y garantizar mejores condiciones para la circulación de vehículos particulares y de transporte de cargas.