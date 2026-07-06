La oposición redefine su agenda en el Congreso y prepara una ofensiva legislativa frente al Gobierno

La oposición busca recuperar protagonismo en el Congreso con una agenda propia.

Unión por la Patria impulsará proyectos sobre endeudamiento, coparticipación y cobertura de medicamentos.

Distintos bloques rechazan la eliminación de las PASO incluida en la reforma política del oficialismo.

Encuentro Federal, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda también preparan iniciativas para el segundo semestre.

El Senado mantiene una estrategia de control sobre los proyectos promovidos por el Poder Ejecutivo.

El receso invernal obligará a acelerar las negociaciones parlamentarias en las próximas semanas.

Con el capítulo político que marcó la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete ya superado, los bloques opositores comenzaron a reorganizar su estrategia parlamentaria con el objetivo de volver a instalar sus propios proyectos en el Congreso y diferenciarse del Gobierno de Javier Milei. Mientras el oficialismo intenta recuperar impulso con una batería de reformas para el segundo semestre, las distintas fuerzas opositoras buscan consolidar una agenda común en temas donde existe coincidencia y bloquear aquellas iniciativas que consideran perjudiciales.

En la Cámara de Diputados, Unión por la Patria encabeza buena parte de esa estrategia. El bloque que preside Germán Martínez pretende reactivar proyectos vinculados con el creciente endeudamiento de las familias, una problemática que también comenzó a sumar respaldo de legisladores pertenecientes a otros espacios opositores, como Provincias Unidas y algunos sectores federales.

La intención es retomar el tratamiento de iniciativas destinadas a aliviar la situación de miles de hogares afectados por dificultades para afrontar créditos y obligaciones financieras. Sin embargo, la oposición sostiene que el avance de esos proyectos continúa condicionado por la negativa del oficialismo a habilitar el funcionamiento de determinadas comisiones permanentes, requisito indispensable para emitir dictámenes y llevar los expedientes al recinto.

Otro de los ejes que el peronismo pretende reinstalar es la discusión sobre la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos. La propuesta apunta a que parte de los recursos recaudados vuelva a coparticiparse con las provincias, luego de que el Gobierno eliminara los fideicomisos que anteriormente administraban esos fondos.

La agenda opositora también incluye nuevos pedidos de informes y proyectos relacionados con el funcionamiento del PAMI y del programa Remediar. En ambos casos, los legisladores buscan conocer el impacto de las modificaciones implementadas sobre la cobertura de medicamentos y el acceso de los beneficiarios a tratamientos esenciales.

A estas iniciativas se suman otros bloques que también procuran instalar sus propios temas. Encuentro Federal insistirá con el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia, además de impulsar modificaciones a la Ley de Biocombustibles y propuestas para ampliar la competencia de las provincias en materia de lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, Provincias Unidas mantiene entre sus prioridades los proyectos destinados a asistir tanto a familias como a pequeñas y medianas empresas con dificultades financieras. Asimismo, los legisladores socialistas que integran ese espacio buscarán avanzar con iniciativas vinculadas a la ampliación de derechos laborales, entre ellas la extensión de las licencias por paternidad.

El diputado Miguel Ángel Pichetto también continuará promoviendo proyectos propios dentro de Encuentro Federal. Entre ellos sobresale la iniciativa para regular la eutanasia y el suicidio asistido, un debate que podría ganar espacio durante el segundo semestre legislativo.

El Frente de Izquierda, en tanto, anticipó que concentrará sus esfuerzos en proyectos destinados a recomponer el poder adquisitivo de jubilaciones y salarios, declarar la emergencia en materia de violencia de género y promover medidas para aliviar el endeudamiento que afecta a numerosos hogares.

Además de impulsar su propia agenda, la oposición prepara una fuerte resistencia a varias de las reformas promovidas por el Poder Ejecutivo. La reforma política figura entre los principales puntos de conflicto debido a que contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una modificación que genera rechazo tanto en el peronismo como en otros sectores opositores.

Dirigentes de distintas fuerzas consideran que modificar nuevamente las reglas electorales podría alterar el equilibrio del sistema político y favorecer una mayor polarización. También existen reparos sobre la posibilidad de reintroducir mecanismos como las listas colectoras, alternativa que volvió a formar parte de las negociaciones entre el oficialismo y algunos gobernadores.

En el Senado, mientras tanto, el bloque peronista mantiene una estrategia orientada principalmente a controlar la agenda del Gobierno y recibir a representantes de distintos sectores afectados por las políticas oficiales. Paralelamente, busca frenar proyectos que considera sensibles, como la iniciativa sobre inviolabilidad de la propiedad privada, especialmente en los aspectos relacionados con la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

Con el receso invernal cada vez más cercano, los distintos espacios opositores procurarán acelerar las negociaciones para instalar sus principales proyectos antes de que disminuya el ritmo de la actividad parlamentaria. El desafío será encontrar consensos entre bloques con posiciones diversas para construir mayorías que les permitan influir en el debate legislativo durante la segunda mitad del año.