Pullaro impulsa una reforma electoral para redefinir el peso político del Senado en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, avanza con una propuesta de reforma electoral que, además de modificar el sistema de votación, busca reducir la influencia política que históricamente han mantenido los senadores departamentales, especialmente aquellos con fuerte presencia territorial.

La iniciativa plantea cambios en la utilización de la Boleta Única durante las elecciones provinciales. Mientras se mantendría el esquema actual de cinco boletas para las elecciones primarias (PASO), en los comicios generales la propuesta apunta a simplificar el sistema mediante solo dos papeletas: una destinada a los cargos provinciales —gobernador, diputados y senadores— y otra para las categorías municipales, que incluiría intendentes y concejales.

Desde el oficialismo sostienen que el formato vigente resulta complejo para los votantes y dificulta una expresión más clara de la voluntad electoral. Según esa visión, el actual diseño fragmenta el sufragio entre distintas categorías y no favorece una identificación partidaria más uniforme.

La reforma también tiene un fuerte componente político. En el entorno del gobernador consideran que una reorganización del sistema electoral permitiría reducir el margen de maniobra que hoy poseen algunos senadores con amplio poder en sus departamentos, evitando que futuros gobiernos provinciales queden condicionados por negociaciones individuales dentro de la Cámara alta.

Como respaldo de esta postura, el oficialismo recuerda experiencias de administraciones anteriores. Durante la gestión de Antonio Bonfatti, el Ejecutivo debió gobernar con ambas cámaras legislativas en manos de la oposición, mientras que en el mandato de Omar Perotti también surgieron fuertes tensiones con el Senado provincial, particularmente tras el enfrentamiento con algunos de sus integrantes.

La discusión sobre la reforma continúa dentro de la coalición gobernante y promete convertirse en uno de los principales debates políticos de Santa Fe en los próximos meses, ya que cualquier modificación del sistema electoral tendrá impacto directo en la conformación del poder legislativo y en el equilibrio institucional de la provincia.