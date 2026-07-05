La producción automotriz cayó más de 18% en el primer semestre y crece la presión de los vehículos importados

La producción automotriz cayó 18,3% durante el primer semestre de 2026.

En junio se fabricaron 37.029 vehículos, con una baja interanual del 13,6%.

Las exportaciones también retrocedieron, principalmente por la menor demanda de Brasil.

La creciente presencia de vehículos chinos intensifica la competencia para la industria nacional.

Varias terminales atraviesan un proceso de reconversión hacia la fabricación de pick-ups.

Las ventas mayoristas a concesionarios registraron una fuerte disminución durante el semestre.

La industria automotriz argentina cerró el primer semestre de 2026 con una marcada contracción en sus niveles de producción, en un contexto atravesado por la menor demanda externa, la creciente competencia de los vehículos importados y un proceso de reconversión productiva que afecta a varias terminales instaladas en el país.

De acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), durante junio se fabricaron 37.029 unidades, lo que representó una caída interanual del 13,6%. El retroceso se suma a una tendencia que se mantuvo durante casi todo el año, ya que cinco de los primeros seis meses registraron bajas de dos dígitos frente a los mismos períodos de 2025.

Como resultado, entre enero y junio la producción acumuló 204.658 vehículos, muy por debajo de las 250.478 unidades fabricadas durante el mismo período del año anterior. La diferencia implica una retracción del 18,3%, uno de los descensos más pronunciados de los últimos años para el sector.

El comportamiento fue dispar entre los distintos segmentos de la industria. La fabricación de automóviles fue la más afectada, con una disminución superior al 37% en comparación con el primer semestre de 2025. En cambio, el segmento de utilitarios mostró una caída considerablemente menor, cercana al 3%, reflejando una mayor estabilidad en la demanda de ese tipo de vehículos.

El escenario también impactó sobre las exportaciones, una variable determinante para la actividad de las terminales radicadas en Argentina. Durante junio, los envíos al exterior retrocedieron 1,7% en términos interanuales, mientras que el acumulado del semestre mostró una disminución del 2,1%.

Brasil continuó siendo el principal destino de las exportaciones nacionales, aunque las ventas hacia ese mercado evidenciaron una baja respecto del año pasado. También se registró una reducción en los despachos hacia Paraguay. En sentido contrario, algunos mercados regionales como Chile y Colombia mostraron un comportamiento más favorable, compensando parcialmente la menor demanda proveniente de los principales socios comerciales.

Especialistas del sector sostienen que la caída de la producción responde a una combinación de factores. Uno de los más relevantes es la creciente presencia de vehículos importados, particularmente de origen chino, que vienen ganando participación tanto en el mercado argentino como en el resto de América Latina.

La expansión de las marcas asiáticas modificó las condiciones de competencia para las automotrices tradicionales. Con una oferta cada vez más amplia y precios competitivos, los vehículos provenientes de China comenzaron a ocupar un espacio creciente en los concesionarios, presionando sobre la producción local y también sobre las exportaciones regionales.

A este escenario se suma un proceso de transformación industrial que atraviesan varias terminales automotrices. Algunas empresas decidieron discontinuar la fabricación de determinados modelos de vehículos livianos para reorientar sus plantas hacia la producción de pick-ups, un segmento que mantiene mejores perspectivas de demanda tanto en el mercado interno como en el exterior.

Sin embargo, esa reconversión requiere inversiones, adecuaciones técnicas y tiempos de adaptación que, durante la transición, reducen temporalmente el volumen de producción y profundizan las cifras negativas del sector.

Otro indicador que refleja la desaceleración de la actividad es el comportamiento de las ventas mayoristas. Las entregas de vehículos desde las terminales hacia los concesionarios registraron una disminución del 26,3% durante junio y acumularon una baja del 23,7% en el primer semestre respecto del mismo período del año anterior.

En contraste con esa tendencia, los vehículos de origen chino exhibieron un crecimiento extraordinario. Las ventas de esas unidades aumentaron más de 1.500% durante los primeros seis meses de 2026, consolidando una expansión que viene modificando el mapa competitivo de la industria automotriz regional.

Con este panorama, el sector enfrenta el desafío de recuperar competitividad en un contexto de cambios tecnológicos, nuevas estrategias de producción y mayor apertura comercial. La evolución de la demanda regional, especialmente en Brasil, junto con la velocidad de las reconversiones industriales y el avance de las marcas importadas serán factores determinantes para definir el comportamiento de la actividad durante la segunda mitad del año.