La Justicia prohibió la salida del país de Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

La Justicia prohibió a Manuel Adorni salir del país sin autorización judicial.

La medida fue dictada por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

La causa investiga presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles y dádivas.

La remodelación de una vivienda y distintos movimientos patrimoniales forman parte de la investigación.

También se analizan mensajes enviados por Adorni a un contratista antes de su declaración judicial.

El ex funcionario continuará sometido al proceso mientras avanzan las medidas de prueba.

La investigación judicial que involucra al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo con una decisión que podría tener impacto en el desarrollo de la causa. El juez Ariel Lijo dispuso la prohibición de salida del país del ex funcionario, una medida cautelar adoptada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y otros posibles delitos vinculados con su paso por la administración nacional.

La resolución establece que Adorni no podrá abandonar el territorio argentino sin autorización previa del juzgado. En caso de solicitar un permiso para viajar al exterior, deberá informar el destino, las fechas previstas de salida y regreso, además de comunicar formalmente su retorno una vez que vuelva a su domicilio.

La medida fue adoptada luego de que surgieran versiones sobre una eventual mudanza del ex funcionario a Uruguay, circunstancia que motivó al Ministerio Público Fiscal a solicitar restricciones para garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.

La causa investiga la evolución patrimonial de Adorni y busca determinar si el incremento de sus bienes resulta compatible con los ingresos que declaró durante su desempeño como funcionario público. Además del presunto enriquecimiento ilícito, el expediente también comprende acusaciones por negociaciones incompatibles con la función pública y la posible recepción de dádivas.

Entre los principales ejes de la investigación figura el análisis de distintas operaciones financieras, movimientos patrimoniales, adquisiciones inmobiliarias, viajes y la utilización de recursos públicos, con el objetivo de establecer si existieron irregularidades durante el ejercicio de sus funciones.

Uno de los aspectos que concentra la atención de los investigadores está relacionado con la remodelación de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, un contratista declaró haber realizado trabajos en esa propiedad por un monto cercano a los 245.000 dólares, cifra que forma parte de las medidas de prueba que actualmente analiza la Justicia.

Otro elemento incorporado a la investigación son una serie de mensajes que, según consta en el expediente, Adorni habría enviado al contratista antes de que este prestara declaración judicial. En esas comunicaciones, el ex funcionario le habría manifestado su apoyo y puesto a disposición asistencia legal mediante integrantes de su equipo de abogados.

Los investigadores procuran determinar si esos contactos pudieron tener algún tipo de incidencia sobre el desarrollo de la causa o sobre la producción de prueba, cuestión que también forma parte de las líneas de análisis impulsadas por la fiscalía.

La decisión judicial fue celebrada por el abogado querellante Gregorio Dalbón, quien anteriormente había solicitado la prisión preventiva de Adorni al sostener que existían riesgos procesales vinculados tanto a una eventual fuga como a un posible entorpecimiento de la investigación.

Tras conocerse la resolución, Dalbón sostuvo públicamente que la restricción para salir del país constituye una medida adecuada para garantizar el avance del proceso y remarcó que el principio de igualdad ante la ley exige que las decisiones judiciales se apliquen sin distinciones entre los distintos involucrados.

Mientras tanto, desde el oficialismo continúan manifestando respaldo al ex funcionario. Luego de su alejamiento del Gobierno, tanto el presidente Javier Milei como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresaron públicamente su apoyo y destacaron su trayectoria dentro de la administración nacional.

Con la prohibición de salida del país ya vigente, la investigación continuará con nuevas medidas de prueba destinadas a esclarecer la evolución patrimonial del ex jefe de Gabinete y determinar si existieron conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La causa permanece en plena etapa de instrucción y la resolución judicial no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Adorni, sino una medida cautelar orientada a asegurar su permanencia en el país mientras avanzan las actuaciones.