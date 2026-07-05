Mayans ratificó el respaldo a las PASO y lanzó nuevas críticas al Gobierno de Javier Milei

José Mayans confirmó que Unión por la Patria tiene previsto participar en las PASO.

El senador sostuvo que el Gobierno de Javier Milei atraviesa un proceso de desgaste político.

También cuestionó el impacto económico de las medidas adoptadas por la actual gestión.

Mayans defendió las primarias como una herramienta para fortalecer a los partidos políticos.

El legislador expresó dudas sobre la estabilidad de los acuerdos parlamentarios.

La continuidad o modificación de las PASO seguirá siendo uno de los principales debates políticos de los próximos meses.

El senador nacional de Unión por la Patria, José Mayans, confirmó que su espacio político tiene la intención de participar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y defendió la continuidad del mecanismo como una herramienta para fortalecer la representación de los partidos políticos. Al mismo tiempo, formuló duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei, a la que atribuyó un progresivo deterioro político, económico y social.

Durante una entrevista, el legislador sostuvo que las primarias continúan siendo un instrumento importante para que las distintas fuerzas políticas validen su nivel de respaldo ciudadano y definan sus candidaturas mediante un proceso abierto de participación electoral.

En ese sentido, Mayans aseguró que Unión por la Patria prevé competir en las PASO y vinculó esa decisión con el escenario político que, a su juicio, atraviesa el Gobierno nacional. Según afirmó, la administración de Javier Milei experimenta una pérdida gradual de apoyo social que podría reflejarse en las próximas instancias electorales.

El senador sostuvo que el oficialismo enfrenta un proceso de desgaste y cuestionó la credibilidad del Ejecutivo respecto de los objetivos que impulsa. En sus declaraciones, también puso en duda el discurso oficial sobre la transparencia y la ética pública, al considerar que esos principios no se corresponden con la realidad de la gestión.

Las críticas del dirigente peronista también estuvieron dirigidas hacia la política económica implementada por el Gobierno. Mayans aseguró que las medidas adoptadas desde el inicio de la actual administración tuvieron consecuencias negativas sobre la actividad productiva y el empleo.

En ese contexto, afirmó que durante la gestión se produjo el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas y una importante reducción de puestos de trabajo. Según expresó, esa situación afecta especialmente al sector productivo, a la industria y al mercado laboral, al tiempo que cuestionó el rumbo económico adoptado por el Poder Ejecutivo.

El legislador consideró que el actual modelo económico no ofrece respuestas favorables para los trabajadores ni para el entramado empresarial y sostuvo que los resultados obtenidos hasta el momento reflejan un escenario desfavorable para amplios sectores de la economía.

Además de sus cuestionamientos al Gobierno, Mayans defendió la continuidad de las PASO como mecanismo de fortalecimiento institucional de los partidos políticos. A su entender, las elecciones primarias permiten que las distintas fuerzas demuestren ante la ciudadanía el nivel de apoyo con el que cuentan y consoliden su legitimidad antes de las elecciones generales.

La discusión sobre el futuro de las PASO adquirió una importancia creciente en los últimos meses debido a los proyectos impulsados por el oficialismo para modificar el sistema electoral. Entre las iniciativas que se encuentran en análisis aparecen alternativas vinculadas con la suspensión de las primarias y posibles cambios en el régimen de competencia electoral, temas que forman parte de las negociaciones entre el Gobierno, gobernadores y distintos bloques parlamentarios.

En otro tramo de sus declaraciones, Mayans también se refirió al funcionamiento del Congreso y expresó dudas respecto de la posibilidad de consolidar mayorías legislativas estables en el actual escenario político.

Al analizar las votaciones parlamentarias, el senador hizo referencia a los cambios de posición registrados en algunos legisladores durante debates recientes y manifestó su escepticismo sobre la previsibilidad de ciertos acuerdos políticos. En ese marco, aludió al caso del ex senador Edgardo Kueider, quien quedó involucrado en una investigación judicial tras ser detenido en Paraguay con una importante suma de dinero y cuya situación generó fuertes repercusiones en el ámbito político.

Las declaraciones del jefe del bloque de Unión por la Patria reflejan la estrategia de la principal fuerza opositora de cara al proceso electoral que comenzará a tomar forma en los próximos meses. Mientras el oficialismo impulsa cambios en el sistema de selección de candidatos, sectores de la oposición defienden la continuidad de las PASO como mecanismo de competencia interna y de fortalecimiento de la vida partidaria.

En un contexto marcado por el debate sobre las reformas políticas y el futuro del calendario electoral, la posición expresada por Mayans anticipa que la discusión sobre las primarias volverá a ocupar un lugar central en la agenda legislativa y en la disputa entre el Gobierno y la oposición.