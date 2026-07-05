Rodríguez Larreta profundizó sus diferencias con Mauricio Macri y cuestionó el rumbo del PRO

Horacio Rodríguez Larreta cuestionó el acercamiento del PRO al Gobierno nacional.

El ex jefe de Gobierno afirmó que Mauricio Macri respalda a Javier Milei desde el inicio de la gestión.

Larreta defendió un Estado con presencia en áreas estratégicas como educación, salud e infraestructura.

También criticó la falta de un plan para impulsar inversiones y generar empleo.

El dirigente cuestionó la gestión de Jorge Macri por el estado de la Ciudad de Buenos Aires.

Además rechazó la posibilidad de limitar la atención en hospitales públicos según el lugar de residencia.

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a marcar diferencias con la conducción actual del PRO y cuestionó el respaldo que el partido viene brindando al Gobierno nacional desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Sus declaraciones profundizan el distanciamiento político con el ex presidente Mauricio Macri y reflejan la disputa interna que atraviesa el espacio de cara a los próximos desafíos electorales.

Durante una entrevista, Larreta sostuvo que el PRO dejó de representar los principios con los que nació hace 25 años y consideró que el alineamiento con La Libertad Avanza modificó la identidad política del partido. En ese sentido, afirmó que Mauricio Macri acompaña al Gobierno nacional desde el comienzo de la actual administración y aseguró que, en la práctica, ambas fuerzas políticas hoy mantienen posiciones similares.

El dirigente sostuvo que no es él quien cambió de postura, sino que fueron otros referentes del partido quienes abandonaron los valores de diálogo, convivencia y planificación que, según su visión, caracterizaron al PRO durante sus primeros años.

Las diferencias también alcanzaron al modelo de gestión impulsado por el Gobierno nacional. Si bien reconoció la importancia de mantener el equilibrio de las cuentas públicas, Larreta advirtió que ese objetivo, por sí solo, no garantiza una mejora en la calidad de vida de la población.

En ese marco, expresó sus reparos frente a la reducción del rol del Estado promovida por la administración nacional y defendió la presencia estatal en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y social. Según planteó, sectores como la educación, la infraestructura, la seguridad, la salud y la innovación requieren políticas públicas activas para favorecer el crecimiento y generar nuevas oportunidades de empleo.

Asimismo, cuestionó la falta de una estrategia integral destinada a incentivar la inversión privada y crear puestos de trabajo, al considerar que la estabilidad macroeconómica debe complementarse con políticas orientadas al desarrollo productivo.

Las críticas de Larreta no se limitaron al escenario nacional. El ex mandatario porteño también apuntó contra la gestión de Jorge Macri al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al afirmar que la administración actual presenta deficiencias en distintos aspectos del funcionamiento urbano.

Entre los principales cuestionamientos mencionó el estado de la limpieza y el mantenimiento del espacio público. Según sostuvo, numerosos vecinos le transmiten que la ciudad exhibe un mayor deterioro que en años anteriores y señaló que comenzaron a aparecer problemas que, durante su gestión, no ocupaban un lugar central en la agenda cotidiana.

En esa línea, hizo referencia a la presencia de roedores en distintos sectores de la ciudad y a problemas vinculados con la higiene urbana, situaciones que, afirmó, reflejan un retroceso respecto de los estándares alcanzados durante su administración.

También manifestó su preocupación por los cambios implementados en materia ambiental. Consideró que varias políticas relacionadas con el reciclado y la gestión de residuos fueron desarticuladas, lo que, a su entender, implica un retroceso en las acciones desarrolladas durante los últimos años para promover prácticas sustentables.

Otro de los temas abordados por el ex jefe de Gobierno fue la propuesta de priorizar la atención en los hospitales públicos porteños para quienes acrediten residencia en la Ciudad de Buenos Aires. Larreta rechazó esa posibilidad y sostuvo que una medida de esas características podría generar consecuencias negativas para numerosos trabajadores esenciales que diariamente prestan servicios en la Capital Federal pero residen en municipios bonaerenses.

Según explicó, entre los potenciales afectados se encuentran efectivos de las fuerzas de seguridad, docentes, enfermeros y otros empleados que cumplen funciones indispensables para el funcionamiento de la ciudad. Además, planteó reparos de carácter humanitario y consideró que ninguna persona debería quedar sin atención médica en una situación de urgencia por cuestiones vinculadas a su lugar de residencia.

Las declaraciones de Rodríguez Larreta vuelven a poner de manifiesto las diferencias que existen dentro del PRO respecto de la relación con el Gobierno nacional y del rumbo que debe adoptar el partido. En un escenario político marcado por reacomodamientos y nuevas alianzas, el ex jefe de Gobierno busca reafirmar un perfil propio y diferenciarse tanto del oficialismo nacional como de la conducción actual de la fuerza que integró desde su fundación.