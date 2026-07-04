Diego Santilli ratificó que trabajará para la reelección de Milei y promete construir mayorías para avanzar con las reformas

A una semana de haber asumido como jefe de Gabinete, Diego Santilli dejó en claro cuál será el eje de su gestión política: consolidar la gobernabilidad del presidente Javier Milei y generar las condiciones para que el oficialismo pueda avanzar con las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

En una entrevista concedida a Infobae, el funcionario afirmó que el principal objetivo es garantizar la continuidad del proyecto libertario y sostuvo que la reelección del Presidente resulta clave para profundizar el rumbo iniciado en diciembre de 2023.

"Para que la Argentina no vuelva atrás, el presidente tiene que reelegir."

Con esa definición, Santilli dejó en evidencia que la estrategia del oficialismo ya comenzó a proyectarse hacia el escenario electoral de 2027, aunque remarcó que la prioridad inmediata pasa por conseguir los consensos necesarios para aprobar las iniciativas que aún permanecen pendientes en el Congreso.

El jefe de Gabinete explicó que una de sus principales responsabilidades será fortalecer el diálogo político con los gobernadores y con los distintos espacios parlamentarios, con el objetivo de construir mayorías que permitan avanzar con la agenda legislativa del Gobierno.

No obstante, aclaró que ese diálogo no significará renunciar a los principios que sostiene la administración de Milei.

"Vamos a dialogar, pero no para chamuyar ni para sostener el statu quo."

Según explicó, las conversaciones deberán tener como finalidad impulsar transformaciones concretas y no preservar las estructuras políticas tradicionales que, a su entender, frenaron durante años el desarrollo del país.

En ese sentido, Santilli volvió a cuestionar a lo que el oficialismo denomina "la casta", al considerar que representa una forma de hacer política basada en acuerdos que solo buscan mantener privilegios sin producir cambios de fondo.

Las declaraciones del jefe de Gabinete reflejan la intención del Gobierno de combinar el diálogo institucional con una firme defensa del programa económico y político impulsado por Javier Milei, apostando a ampliar la base de apoyo sin resignar los objetivos centrales de su gestión.

Con este mensaje, Santilli busca posicionarse como uno de los principales articuladores políticos del oficialismo, en una etapa en la que la construcción de consensos será determinante para avanzar con las reformas y fortalecer el proyecto de La Libertad Avanza de cara a los próximos años.