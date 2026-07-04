Santa Fe avanza hacia un nuevo Código Electoral con consenso para mantener las PASO

Las principales fuerzas políticas con representación en la Legislatura de Santa Fe presentaron sus proyectos para definir el nuevo Código Electoral de la provincia, una iniciativa que busca unificar y actualizar las normas que regulan los procesos electorales.

Entre los puntos que reúnen mayor consenso se encuentra la continuidad de herramientas ya consolidadas en el sistema santafesino, como las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Boleta Única y la paridad de género. Estos mecanismos fueron implementados en Santa Fe antes de ser adoptados, en algunos casos, a nivel nacional.

Mientras en el Congreso de la Nación continúan las discusiones sobre la posibilidad de eliminar o suspender las PASO, en la provincia el escenario es diferente. Ni el gobernador Maximiliano Pullaro ni los proyectos impulsados por los distintos bloques contemplan la eliminación de las elecciones primarias.

Desde diferentes sectores legislativos sostienen que las PASO cumplen una función clave dentro del sistema político, al permitir la organización interna de los partidos y frentes electorales, además de ofrecer una instancia de participación ciudadana en la definición de candidaturas.

La intención de los legisladores es avanzar en acuerdos que permitan aprobar el nuevo Código Electoral una vez finalizado el receso parlamentario de invierno, que se extenderá durante dos semanas.

En ese sentido, el Senado provincial ya dispuso otorgar tratamiento preferencial a la iniciativa en la primera sesión posterior al receso, una señal del interés por acelerar el debate. Incluso, no se descarta que durante estos días continúen las reuniones entre legisladores y representantes del Poder Ejecutivo para acercar posiciones y resolver los puntos pendientes.

Los primeros proyectos fueron presentados por los distintos bloques del justicialismo. Los senadores de ese espacio fueron los más rápidos en formalizar su propuesta, mientras que el bloque de diputados también ingresó su iniciativa, aunque con algunas diferencias respecto al texto impulsado desde la Cámara Alta.

El objetivo es alcanzar un marco legal consensuado que modernice la normativa electoral santafesina y establezca reglas claras para los próximos procesos electorales en la provincia.