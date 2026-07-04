Martín Menem confirmó que el oficialismo ya trabaja en la reelección de Javier Milei y cuestionó a la oposición

Martín Menem confirmó que el oficialismo ya trabaja con vistas a la reelección de Javier Milei en 2027.

El presidente de Diputados afirmó que la gestión será el principal eje de la campaña electoral.

También cuestionó duramente al gobernador Axel Kicillof y su desempeño como ex ministro de Economía.

Evitó opinar sobre la salida de Manuel Adorni y sostuvo que esperará el avance de la Justicia.

En cambio, elogió la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete.

Menem expresó confianza en que la inflación continuará bajando y defendió el rumbo económico del Gobierno.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que el oficialismo ya comenzó a preparar el camino hacia las elecciones presidenciales de 2027 y sostuvo que La Libertad Avanza buscará consolidar el rumbo iniciado por el presidente Javier Milei con el objetivo de obtener un nuevo mandato. En ese marco, afirmó que la principal carta de presentación del espacio será la gestión de Gobierno y lanzó fuertes críticas contra dirigentes de la oposición, especialmente contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Durante una entrevista, Menem señaló que el oficialismo afrontará la próxima campaña electoral exhibiendo los resultados de la administración nacional y remarcó que la estrategia no dependerá de quiénes sean los candidatos de las fuerzas opositoras.

En ese sentido, sostuvo que la prioridad será continuar mostrando los avances que, según la visión del Gobierno, se registraron en materia económica e institucional desde la llegada de Milei a la Presidencia.

Al referirse a la posibilidad de que Axel Kicillof tenga un rol protagónico en el próximo proceso electoral, el titular de la Cámara baja formuló una de sus críticas más severas. Menem cuestionó el desempeño del actual gobernador bonaerense durante su gestión al frente del Ministerio de Economía y consideró que su paso por esa función dejó consecuencias negativas para el país.

Además, afirmó que el respaldo obtenido por Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023 y en los posteriores procesos electorales representa una ratificación del rumbo adoptado por el Gobierno nacional. Según expresó, la administración libertaria buscará profundizar ese proceso mediante una eventual reelección presidencial en 2027.

El dirigente también evitó profundizar sobre la reciente salida de Manuel Adorni del Gobierno. Consultado sobre esa situación, señaló que aguardará el avance de la investigación judicial antes de emitir opiniones y manifestó que corresponde dejar actuar a la Justicia.

En contraste, destacó la incorporación de Diego Santilli como jefe de Gabinete y elogió su trayectoria política. Menem sostuvo que la llegada del dirigente fortalecerá el funcionamiento del Gobierno y valoró especialmente su experiencia en la gestión pública y en la construcción de consensos.

Otro de los ejes centrales de sus declaraciones estuvo vinculado a la evolución de la economía. El presidente de la Cámara de Diputados expresó optimismo respecto de los próximos indicadores de inflación y aseguró que existen condiciones para que el índice correspondiente a junio se ubique por debajo del 2%.

A su entender, el proceso de desaceleración inflacionaria continuará durante los próximos meses siempre que no existan factores políticos que alteren la estabilidad alcanzada por el programa económico impulsado por el Poder Ejecutivo.

Menem consideró que la administración nacional se encuentra reconstruyendo la economía luego de recibir un país con profundas dificultades macroeconómicas. En esa línea, sostuvo que la situación heredada representó uno de los escenarios más complejos de las últimas décadas y defendió las medidas adoptadas por el Gobierno para revertir ese contexto.

Asimismo, afirmó que los resultados obtenidos hasta el momento permiten observar una recuperación gradual de la actividad económica y manifestó confianza en que el país continuará mejorando a medida que se consoliden las reformas impulsadas por el oficialismo.

Durante su análisis, también volvió a cuestionar al kirchnerismo, al que responsabilizó por la situación económica heredada, y sostuvo que las políticas implementadas durante los últimos años provocaron un fuerte deterioro de las principales variables económicas.

En contraposición, señaló que el actual Gobierno logró estabilizar distintos indicadores y generar un escenario que considera favorable para el crecimiento futuro.

Las declaraciones de Menem se producen en un momento en que La Libertad Avanza comienza a delinear su estrategia política de largo plazo, mientras el oficialismo procura consolidar el respaldo obtenido en los primeros años de gestión y proyectar ese apoyo hacia las elecciones presidenciales de 2027.

Con ese objetivo, el oficialismo apuesta a sostener la estabilidad económica, profundizar las reformas impulsadas desde la Casa Rosada y convertir la gestión en el principal argumento para buscar un nuevo mandato presidencial.